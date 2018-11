Lío en DB España: acusan al banco de incumplir la ley con la venta forzosa de un fondo de Carmignac

Trabajadores de la entidad denuncian que se les obliga a vender masivamente entre sus clientes ese fondo por las altas comisiones que genera, incumpliendo la ley europea La norma europea obliga a los bancos a vender productos que se ajusten al perfil económico del cliente para evitar casos como el de las preferentes Un portavoz del banco asegura que se ofrecen a clientes que cumplen "los criterios de riesgo y conocimiento financiero adecuados"

Empleados del Deutsche Bank en España acusan al banco de incumplir la ley europea de instrumentos financieros al verse obligados por la dirección de la entidad a vender masivamente y bajo presión un fondo de la gestora francesa Carmignac. Según los trabajadores, y así lo refleja esta ley, los bancos tienen prohibido ofrecer un producto concreto a los clientes -deben tener en cuenta el perfil de los inversores para evitar casos como el de las preferentes– y, además, no pueden evaluar el trabajo de los empleados en función de la venta de un determinado producto. La venta de este fondo en concreto genera importantes comisiones para el banco.

Un portavoz de la entidad alemana en España ha explicado a este diario que el fondo que comercializan de Carmignac es uno más entre los más de 800 que tienen en cartera de más de 40 gestoras. Ademas, ha señalado que “se ofrece a clientes que denominamos mercado objetivo, esto es, que cumplen los criterios de riesgo y conocimiento financiero adecuados, siempre según los criterios que marca MiFID II, y dentro de una estrategia adecuada de diversificación de las carteras”.

La situación es la siguiente. El Deutsche Bank está atravesando tanto a nivel mundial como en España por una difícil situación financiera. En Alemania se habla de una fusión con Commerzbank como única salida para este banco mientras que en la filial española estuvo a la venta sin que nadie finalmente decidiera comprarlo.

Carmignac

En este escenario, el banco ha lanzado este septiembre el fondo Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024 con rentabilidades importantes para el banco: cuánto más dinero de inversores españoles ‘coloquen’ en ese fondo, más comisiones para el banco -más altas que otros fondos que comercializan, según los empleados-.

Por eso, denuncian, desde la dirección de la entidad se está presionando y forzando a los empleados para que vendan este producto en concreto. Un correo electrónico enviado por la dirección de la entidad a los empleados dice lo siguiente:

“Hola a todos: Ayer en el CRC con Fernando Sousa estuvimos repasando producciones del fondo Carmignac a nivel de Regionales. Con el Área tenemos ahora una reunión para empezar a ver diariamente lo que se contrata a nivel de cada oficina en este producto. Tendremos una visión diaria de la contratación por oficinas.

La razón: tenemos que llevar SI o SI a 100 MM a nivel banco porque como sabéis nos mejoraría el up front global del producto, cosa que nos beneficia a todos. Necesitamos volcarnos al máximo de aquí a cierre de campaña con este producto. Todas las oficinas tienen que aportar. Algunas lo hacen de forma sistemática, otras no lo hacen. Esto no me vale y os pido que ahora aportemos TODO EL EQUIPO”.

Y un segundo correo electrónico: “No tiene sentido hacer 0 en un día en el Fondo Carmignac entre toda la Regional. Como os dije ayer, necesitamos llegar como banco a los 100 MM y el banco espera de nosotros que aportemos cada día. Entiendo que hoy habrá sido un mejor día y que sistemáticamente aportemos todos desde el lunes. Si todos sumamos, conseguiremos el objetivo”.

Un empleado de la entidad que prefiere mantener el anonimato explica que “desde el sindicato CGT nos enviaron a toda la plantilla estos mails y un tercero en el que se pedía a cada gestor una captación de 20.000 euros a la semana en este fondo, además de otros duros objetivos como una hipoteca diaria por oficina y otros”.

El citado sindicato CGT ya denunció en un correo electrónico en abril que esta forma de actuar del banco iba en contra de la ley europea de inversiones. Según esta ley, Sección 2, artículo 24, apartado 10, “las empresas de servicios de inversión que presten servicios de inversión a sus clientes se asegurarán de no remunerar o evaluar el rendimiento de su personal de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes. En particular, no establecerán ningún sistema de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que el personal recomiende un instrumento financiero determinado a un cliente minorista si la empresa de servicios de inversión puede ofrecer un instrumento financiero diferente que se ajuste mejor a las necesidades del cliente“. Un portavoz de CGT se ha negado a hacer declaraciones.

Deutsche Bank

Un portavoz del banco en España ha asegurado a este diario que “el fondo Carmignac es una opción de inversión interesante para un inversor moderado, en un contexto de volatilidad y bajos tipos de interés, de la mano de una de las más prestigiosas gestoras europeas, razón por la cual Deutsche Bank asesora en su contratación a los clientes que cumplen con las características de situación financiera y riesgo necesarias. Tiene unos costes competitivos, con un ratio de costes totales (TER) del 1,95%, que es inferior a otros fondos similares de gestoras internacionales – fondos nacionales con una política de inversión comparable (mixtos flexibles de perfil moderado) que se mueven en los mismos niveles”.

El banco niega por tanto que se esté ofreciendo a clientes que no cumplen con los requisitos de situación financiera y riesgo necesarias y, por lo tanto, no estaría incumpliendo la ley europea.