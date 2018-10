ATA pide al Congreso protección para los autónomos cuyos ingresos no lleguen al SMI

ATA reclama que “los autónomos que no lleguen al SMI tengan cuota reducida a la Seguridad Social"

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) pide “mejorar la protección” para todos aquellos autónomos cuyos ingresos no lleguen al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) de 900 euros. Este miércoles en el Congreso de los Diputados se celebra una subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia (RETA).

“Lo que esperamos es que lleguen a un acuerdo que permita la mejora de la protección social de los autónomos”, asegura el presidente de ATA, Lorenzo Amor, a OKDIARIO. Asimismo pide que “los autónomos que no lleguen al SMI tengan cuota reducida a la Seguridad Social y no se vean obligados a cotizar por los 1.050 euros de base mínima que quiere poner el Gobierno (si se establece el SMI a 900 euros en 14 pagas) si sus ingresos no llegan a este salario mínimo”.

Los autónomos que cotizan por la base mínima suponen nada menos que el 85% del total, según los datos proporcionados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Su presidente ha advertido de que tendrán que pagar 420 euros más al año a la Seguridad Social si el salario mínimo Interprofesional (SMI) sube a 900 euros en 2019.

Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la responsable de Economía, Nadia Calviño, aseguró que esta medida no tendrá impacto alguno en el crecimiento y el empleo, sino que, al contrario, beneficiará a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Fomentar el emprendimiento

Esta medida sellada en el borrador de Presupuestos para el próximo ejercicio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, eleva las cotizaciones de los autónomos. Todos aquellos trabajadores por cuenta propia que coticen por la mínima, en lugar de pagar por 932,79 euros al mes, pasarán a cotizar 1.050 euros al mes. Por tanto, la cuota de cotización será de 312,9 euros al mes frente a los 277,9 euros mensuales actuales.

A pesar de que en septiembre el número de autónomos dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia (RETA) aumentó un 1,5% (situando el número total de autónomos en los 3,25 millones de autónomos), ATA pide medidas para que se fomente el emprendimiento en un momento en el que “se está produciendo una desaceleración en el crecimiento del empleo y la economía”.