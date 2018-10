El Gobierno negocia con Podemos que las Sicav vuelvan a estar bajo el control de Hacienda

La ministra de Hacienda avanza que podría quitar el control de estas sociedades a la CNMV La decisión se enmarca dentro de las negociaciones con Podemos para los Presupuestos

El Gobierno estudia la posibilidad de que las Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable) vuelvan a estar bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de bajo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“Estamos viendo la posibilidad de meter mayores controles, mayores mecanismos de regulación al objeto de que (las Sicav) se destinen a aquello para lo que han sido diseñadas y no para ocultar rentas o ser opacas al fisco”, ha afirmado Montero en declaraciones a Antena 3.

La reforma de la regulación de las Sicav se enmarca en la negociación presupuestaria que Hacienda mantiene con Podemos y que ya está “prácticamente cerrada” en lo que al IRPF se refiere, según Montero, que ha confirmado que “por debajo de 140.000 no se van a tocar ni rentas de capital ni rentas del trabajo”.

No obstante, la ministra ha señalado que no descarta que se introduzca un tramo intermedio para hacer el impuesto más progresivo. El tipo máximo actual grava a las rentas superiores a los 60.000 euros. La intención del Gobierno es que las rentas de más de 140.000 euros tengan un tipo aún más elevado. El tramo intermedio tendría que estar situado, por tanto, entre los 60.000 y los 140.000 euros, pero la ministra no ha dado detalles porque asegura que aún se está trabajando en ello.

“Lo importante es que lo que se está pidiendo es una aportación más alta a aquellos que tienen más capacidad económica para poder redistribuirlo en forma de servicios a todos los ciudadanos”, ha apuntado.

Además, ha explicado que no se está trabajando “en ningún otro contexto” para gravar más a las grandes fortunas “salvo pequeños ajustes de última hora”.