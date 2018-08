La banca castiga a un Ibex que cede 0,55% pero mantiene los 9.600

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, ha mantenido hoy el nivel de los 9.600 puntos pese a bajar un 0,55%, afectado por las caídas de la banca y de los grandes valores, y pese a las subidas de Wall Street.

El índice nacional, que ha roto con dos jornadas consecutivas al alza, ha restado 53,3 unidades, el 0,55 %, hasta los 9.606,5 puntos, con lo que se amplían las pérdidas anuales al 4,35 %, mientras que la prima de riesgo se situaba en 107 puntos básicos.

La mayoría de los grandes valores han cerrado a la baja, ya que Inditex ha caído un 1,8 %; BBVA un 1,45 %; Telefónica un 1,01 %; el Banco Santander un 0,52 % e Iberdrola un 0,18 %, en tanto que Repsol ha avanzado un 0,3 %.

El euro subió hoy tras el nuevo acuerdo entre Estados Unidos (EEUU) y México para negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que contribuyó a aumentar la tolerancia al riesgo entre los inversores.

La moneda única se cambiaba hacia las 15.45 horas GMT a 1,1719 dólares, frente a los 1,1672 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1710 dólares.

El acuerdo entre EEUU y México ha creado cierto optimismo respecto a las negociaciones con Canadá y ha reducido el riesgo de una disputa comercial, impulsando al alza a los mercados de renta variable, por lo que el dólar se ha depreciado.

El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, aseguró hoy que no espera “muchos escollos” para que Canadá se incorpore al nuevo TLCAN.

Por otra parte, se mantienen las tensiones comerciales con China y el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no es el mejor momento para negociar.

Una tregua en la disputa comercial entre EEUU y la Unión Europea (UE) ha mejorado la confianza empresarial en Alemania en agosto.

Además, la confianza del consumidor subió en EEUU en agosto a 133,4 puntos, el nivel más alto desde noviembre de 2000, e impulsó en algunos momentos al dólar.

El discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, del viernes, que ha sido considerado suave, ha presionado al billete verde.

El dólar ha bajado desde que Powell dijera en Jackson Hole (Wyoming, EEUU) que la economía estadounidense no se está sobrecalentando y que la inflación no se acelera, por lo que no ve urgente subir los tipos de interés de forma agresiva.

La banda de fluctuación del euro frente al dólar osciló hoy entre 1,1662 y 1,1734 dólares.