Manuel Pardos tendrá oposición para la presidencia de ADICAE por primera vez

Manuel Pardos, presidente de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) desde su creación, hace casi 30 años, se encontrará con oposición por primera vez en las elecciones que se celebrarán en apenas unas semanas para la presidencia del organismo.

“La situación que está sufriendo ADICAE nos ha empujado a un grupo de socios y profesionales a dar un paso al frente e impulsar una alternativa que permita afrontar los retos futuros para los consumidores a través de una organización moderna y cohesionada”, anuncia la nueva oposición, que se presenta como Consumidores Construyendo Futuro.

Bajo el punto de vista de los opositores, la continuidad de Pardos haría incluso “peligrar a la propia organización”. “Las decisiones de la junta directiva, que finaliza su mandato en abril de este año, parecen basadas en una deliberada política de enfrentamiento con abogados, socios y técnicos, y sólo cabría entenderse como expresión de una voluntad por dinamitar desde dentro la organización con el único objetivo de mantener el poder”, explican en su nueva página web.

Este hecho, según la nueva plataforma, “pondría de manifiesto el desgobierno actual y la falta de confianza e ideas, pero sobre todo la incapacidad para gestionar con equidad, cordura y equilibrio los pilares que sostienen e impulsan nuestra asociación: consumidores, socios, abogados y trabajadores”.

Frente a ello, quienes forman parte de esta corriente alternativa consideran fundamental un cambio para la superación y desarrollo de ADICAE. “Un cambio que ha de basarse en principios elementales como la confianza, el respeto mutuo, la horizontalidad y la autonomía. Tanto la toma de decisiones como su ejecución han de contar con unas estructuras de mandos intermedios, colaboración de profesionales y, sobre todo, presencia activa de socios y socias que superen dinámicas pasadas. El factor humano de quienes componemos ADICAE es la clave de bóveda para construir una organización sólida, habitable y con futuro”, matizan.

Muestras de esa “cultura del enfrentamiento” que ha impuesto la dirección de ADICAE es la “liquidación” de prácticamente la totalidad de los órganos de gobierno autonómicos constituidos hace poco mas de un año, así como las aperturas de expedientes de expulsión a distintos compañeros en diversas sedes. Esta es la razón por la que “se ven obligados” todos los que forman esta corriente alternativa a mantenerse por el momento “en un discreto segundo plano”.

Consumidores Construyendo Futuro recuerdan que “los ejes de actuación de ADICAE durante 30 años han sido fundamentalmente las demandas judiciales y las subvenciones. En base a ellos se ha construido su estructura organizativa. Las deficiencias en su dirección han creado ineficiencias tales como información que no llega a los socios de forma ágil, o la insuficiente atención a los problemas propios de cada región. No obstante, más allá de la necesaria superación de estas deficiencias, es fundamental abrir nuevas vías de desarrollo para la asociación. Nuestro caudal de recursos y experiencias nos debe permitir crecer en numerosos ámbitos hasta ahora no explorados. Ello nos dará mayor alcance, prestigio, diversidad e independencia económica“.