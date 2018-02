El bitcoin se estrella: cotiza por debajo de los 8.200 dólares

El bitcoin se sitúa un los 8.178 dólares. La criptomoneda continúa instalada en esta senda bajista que se está prolongando desde hace un mes y medio. Un nuevo pinchazo en el que suma pérdidas de 400.000 dólares.

Unos datos que llegan después de a principios de enero llegase a su máximo histórico, a los 17.135 dólares por unidad. No obstante, este 2018 está siendo un año negro para esta divisa virtual. En febrero, la criptomoneda más famosa vale menos de la mitad, concretamente un 55% menos, de lo que valía a mediados del mes de diciembre.

La caída en picado del bitcoin llega tras el registro de la sede de Coincheck en Japón. Los Funcionarios de la Agencia de Servicios Financieros (FSA) japonesa con objetivo de comprobar si la empresa tiene fondos suficientes para compensar a sus clientes por las pérdidas sufridas en el ciberataque.

Pérdidas de 530 millones de dólares

El pasado martes, Coincheck sufrió un ataque informático que se tradujo en la pérdida de 523 millones de unidades de la criptomoneda NEM que almacenaba en sus carteras virtuales. El valor total ascendía a 58.000 millones de yenes (430 millones de euros/ 530 millones de dólares). Cerca de 260.000 clientes se han visto afectados.

Las autoridades quieren esclarecer si Coincheck tenía separados los activos de sus clientes y los suyos propios, y si cuenta con la liquidez necesaria para reembolsar a sus usuarios el dinero desaparecido en el hackeo.

Guindos pide “prudencia y cautela”

Esta semana, el ministro de Economía,Luis de Guindos, advertía tener “muchísimo cuidado” con valores “extremadamente especulativos” como el bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Guiados argumentaba no sólo que no hay ninguna entidad que los supervise, sino que los vaivenes que sufren no responden a fundamentos económicos.

Asimismo recomendaba tener “prudencia y cautela”, además de actuar con “muchísimo cuidado” con este tipo de inversiones. A su juicio, las criptomonedas no son una inversión razonable para los ahorradores ni se deben recomendar como activo de inversión.

Facebook prohíbe publicidad de bitcoin

El anuncio de la red social Facebook ha caído como un jarro de agua fría en el sector. Esta semana anunciaba una nueva política en la que prohibe la publicidad de criptomonedas y servicios que promuevan “productos financieros y servicios frecuentemente asociados con prácticas promocionales engañosas”.