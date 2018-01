10 consejos para no tropezar con las rebajas de enero

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha difundido su particular ‘decálogo de rebajas’ y ha dado 10 recomendaciones para que los consumidores no tropiecen en el periodo de descuentos de enero. Señalan la importancia de hacer una lista para no consumir más de lo necesario, conservar el ticket de compra para posibles devoluciones y poner una queja en la hoja de reclamaciones si fuera necesario.

Así, la OCU indica que, para sacar el mayor partido a las rebajas, el consumidor debe hacer listas de lo que se necesita, pensando en lo que hace falta para evitar compras impulsivas. Además, explica que es importante saber que la normativa indica que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes y que su calidad no puede ser diferente a la que tenían antes de estar rebajados.

También aconseja comprobar que los objetos rebajados mantienen su precio original junto al rebajado, o bien que se indique de forma clara el porcentaje del descuento. Recordemos, que aunque en algunos comercios se establecen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas (sobre las devoluciones, la aceptación del pago con tarjeta, etc) esto está permitido, pero que esas condiciones deben estar claramente indicadas y en un lugar visible para el consumidor.

Asimismo, lo más conveniente es conservar el ticket o factura simplificada de las compras ya que, “si se pierde”, explica la asociación, “se pierde también el derecho a cambiar, devolver o reclamar tras la compra”. Recuerdan, además, que es importante conocer el servicio postventa y la aplicación de la garantía son iguales durante las rebajas o fuera de ese periodo, además de tener claro que, ante cualquier problema durante las rebajas, se debe actuar igual que en cualquier otro momento.

Por ello, recomienda a los ciudadanos que, si no consiguen llegar a un acuerdo amistoso, deben solicitar la hoja de reclamaciones y plasmar la queja en ella. Es obligatorio que todos los establecimientos cuenten con hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes.

Por último, indica que, en lo posible, hay que elegir establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, que ofrecen más garantías al consumidor (en caso de desacuerdo se prestarán a resolver sus diferencias con el cliente de una manera rápida y gratuita); y si el problema persiste, nunca callar y conformarse, pues se debe reclamar.o