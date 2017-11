Diego Murillo, presidente de la Fundación A.M.A., recibe el homenaje de Galicia-Sexta Provincia

Galicia, Sexta Provincia ha rendido homenaje a Diego Murillo, con la presentación del libro Honestidad y Lealtad, en el que se recoge la extensa biografía del hoy presidente de la Fundación A.M.A. y que durante 21 años dirigió A.M.A., la mutua de los profesionales sanitarios.

Al acto, celebrado en el Monasterio de Mondariz, acudieron, además de personalidades destacadas de la vida política, social y cultural gallega, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Baccaría, y el alcalde de Mondariz, Xoán Carlos Montes Bugarín.

Tanto la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, como el presidente de la Xunta reconocieron durante sus intervenciones la “trayectoria profesional, tan extensa, de Diego Murillo Carrasco”, merecedora del público homenaje de Galicia Sexta Provincia.

“Galicia me lo ha dado todo”

En la presentación del libro, Diego Murillo afirmó que “Galicia me lo ha dado todo, en ella he vivido feliz y orgulloso de haber podido llegar hasta aquí en armonía conmigo mismo, con honestidad, lealtad y trabajo que es lo que he procurado ejercer a lo largo de mi vida”.

El presidente de la Fundación A.M.A. ha estado vinculado a Galicia tanto personalmente como profesionalmente. Nació en Extremadura, pero se mudó a muy temprana edad a Galicia, donde estudió Medicina, luego cursó la especialidad de ginecología, y desarrolló su carrera profesional.

Además, ha participado activamente de la vida política y social de la región. Fue concejal del Ayuntamiento de Pontevedra durante 12 años y diputado provincial durante ocho. Pero, “una de las tareas más bonitas de mi vida y de las que me siento más orgulloso”, fue presidir el Colegio de Médicos de Pontevedra.

Referente para los profesionales sanitarios

Ese cargo le abrió a Diego Murillo las puertas de A.M.A., de la que ha sido presidente durante 21 años, consiguiendo ser el referente en seguros personales y familiares para todos los profesionales sanitarios.

El título del libro, Honestidad y Lealtad, no se ha escogido al azar. Son dos de los puntos cardinales que han guiado la vida Diego Murillo, así como “el trabajo y el esfuerzo, que son el único camino hacia el éxito”, destacó el presidente de la Fundación A.M.A.

Además de este reconocimiento, Diego Murillo ha sido galardonado en los últimos meses numerosas condecoraciones, entre las que destacan la Medalla de Honor de la Real Academia Nacional de Medicina y la Medalla de Oro de la Organización Medical Colegial de España (OMC).