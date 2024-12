La Audiencia confirma la condena a ‘El Confidencial’ por vulnerar el honor del presidente del Real Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia que condena a El Confidencial por vulnerar el derecho al honor del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tras publicar en julio de 2021 una serie de grabaciones de audio manipuladas y descontextualizadas con el objetivo de desprestigiarle. La sentencia, que desestima el recurso de apelación interpuesto por la empresa editora de esa cabecera (Titania Compañía Editorial) y su director, mantiene la condena que obliga a los demandados a publicar íntegramente el fallo judicial en las ediciones digitales e impresas de los diarios As, Marca, El Confidencial, El País y El Mundo. Además, deberán cesar de forma permanente la divulgación de las grabaciones objeto del litigio.

El tribunal considera probado que el medio digital publicó de manera sesgada y manipulada fragmentos de conversaciones privadas que sumaban más de 37 horas de duración, seleccionando únicamente aquellos cortes que podían resultar más escandalosos y perjudiciales para la imagen del demandante. Según la sentencia, estas grabaciones fueron presentadas «sin reflejar el contexto completo donde se producían», haciendo «imposible saber a qué se debieron tales comentarios, dentro de qué conversación se vertieron, o si respondían a una interlocución de su acompañante».

La Audiencia Provincial rechaza el argumento de los demandados sobre la veracidad de la información por tratarse de grabaciones reales. El tribunal señala que «no hay veracidad cuando hay manipulación de la información ofrecida, no solo por la parcial e interesada presentación de los audios, sino también por el enfoque que le da el medio que los publica». Los magistrados concluyen que el fin no era informar, sino «orientar la opinión general hacia una visión negativa del demandante».

La resolución judicial destaca especialmente el papel de los podcasts y artículos que acompañaron a las grabaciones, donde se intensificaba la campaña de desprestigio presentando al demandante como una «persona manipuladora profesional y empresarialmente, cargado de una superioridad que le hace despreciar a jugadores y demás agentes del mundo del fútbol o periodístico, que sólo persigue sus propios intereses empresariales y no los del club o los deportistas».

Aunque la indemnización económica se ha fijado en un euro de carácter simbólico, el tribunal considera proporcionada la medida de publicar íntegramente la sentencia en los principales medios deportivos y generalistas del país. Esta decisión se justifica como forma de reparación del daño causado al honor del afectado, permitiendo que se conozcan «las razones y alcance de la intromisión».

La sentencia es especialmente crítica con el tratamiento editorial que El Confidencial dio a las grabaciones, especialmente en sus podcasts. Así lo señala el tribunal: «Basta escuchar el segundo podcast en el que, a manera de introducción o comentario de la grabación, se denuncia que [Florentino Pérez] ‘se cree más importante que cualquier personaje del Real Madrid e incluso del propio Real Madrid’».

Los magistrados destacan la intencionalidad en la edición de los audios: «No se publicaron las 37 horas de grabación, que la diligencia supuestamente excelsa de los profesionales hubiera exigido, no, lo único que escuchamos son solo las frases o párrafos que pueden resultar más escandalosos al reflejar una opinión personal, pero sin que conozcamos cual fue la pregunta o comentario que le precedió o los términos de la conversación en la que se incardinaron».

«Si se hubiera querido sacar a la luz el verdadero sentir [de Florentino Pérez], si se hubiera querido en realidad abrir los ojos a los socios del Madrid, sobre qué tipo de persona es su presidente, la información emitida lo hubiera sido de manera mucho más escrupulosa, aséptica, sin manipulaciones, en contexto, y sin valoraciones subjetivas de los encargados de emitirla, todas ellas, además, de sentido despectivo hacia el demandante», argumenta la sentencia.

«Destroza a los jugadores»

El fallo judicial señala que los demandados buscaban «explicar las razones que llevaron a figuras destacadas del Real Madrid a salir del club de forma extraña o no ajustada a lo que representaron para la entidad mientras estuvieron en el equipo», vinculando estas salidas con las opiniones del presidente que aparecían en las grabaciones.

La Audiencia Provincial considera que El Confidencial pretendía desacreditar al presidente «haciéndole desmerecer ante la opinión pública», presentándole como alguien que «destroza a los jugadores a nivel personal» y que mantiene una «conducta manipuladora, interesada y prepotente». Según la sentencia, los periodistas intentaban demostrar que «pese a la actitud amistosa o paternal con los jugadores por la que era conocido, en realidad les despreciaba, ocultando su verdadera personalidad que había destrozado al equipo».

Otra rectificación

Esta sentencia se suma a otra reciente ligada al mismo digital. La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado a rectificar numerosas afirmaciones que el medio realizó sobre la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El Confidencial publicó dos artículos de 2023 titulados: «La mutación de la OCU: cómo una organización de consumidores se convirtió en un opaco negocio multinacional» y «Los polémicos informes de la OCU: ¿qué hay detrás de la mejor crema o la peor leche?». Esos textos contenían acusaciones que el tribunal considera que deben ser rectificadas.

Entre los puntos más relevantes a corregir, la sentencia obliga a aclarar que la OCU no cobra comisiones por las demandas colectivas sino «compensaciones por costes» para cubrir gastos, que no es una multinacional sino que la asociación opera sólo en España, y que no realiza publicidad de productos ni empresas.