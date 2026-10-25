Vuelve el Mourinho más madridista: se lanza de rodillas para celebrar el gol de Mbappé en el Clásico

El José Mourinho de siempre, el de toda la vida, el más madridista, apareció en el Camp Nou. El segundo gol del Real Madrid, en el minuto 87 del Clásico, le hizo sacar toda la rabia que tenía dentro. Con el tanto de Kylian Mbappé, el portugués se lanzó de rodillas en su zona técnica y agitó el brazo en dos ocasiones. Una celebración que fue una representación del resurgir del conjunto blanco, un equipo al que se daba por muerto antes del partido y que terminó acabando con el invicto del Barcelona en Liga.

El técnico ejecutó un plan perfecto que llevó al Real Madrid a anular casi por completo al Barça, que no fue para nada el que suele acostumbrar. Que el conjunto culé estuviera lejos de la versión que hemos visto esta temporada fue mérito de un equipo que quiso quitarle el balón al Barcelona y lo consiguieron en parte, desactivando además el potente ataque de los azulgranas, que venían promediando casi cuatro goles por partido y sólo hicieron uno.

Y ese gol llegó cuando menos lo merecían, de un córner de Cucurella que fue mal defendido por el Real Madrid y en el que Raphinha se aprovechó de que nadie le encimara para disparar a puerta y empatar. Cambió el partido y el Barça se fue a por la victoria, pero se encontró con una jugada de esas que se recuerdan durante mucho tiempo y que remató Mbappé. Pero el francés fue el que menos hizo en ella.

DE RODILLAS Y CON LA LENGUA FUERA 💥 MOURINHO SIENDO MOURINHO. Su celebración del 1-2 del Real Madrid en el Camp Nou #ELCLÁSICOenDAZN https://t.co/LLJOBPYjRD — DAZN España (@DAZN_ES) October 25, 2026

Porque Bellingham la inició con un toque sutil al que acompañó una ruleta para dejar plantado a Gabriel Jesus, marcharse entre dos y abrir hacia Camavinga. El mediocentro galo, eternamente discutido, tiró el autopase ante uno de los mejores centrales del mundo como es Cubarsí. Se plantó ante Joan García y, en lugar de jugársela y tirar, la dejó atrás para la llegada de Mbappé, que remató a placer.

Y entonces Mourinho no aguantó. El Mou más efusivo, ese entrenador pasional que mostraba hasta ahora un perfil de lo más bajo no pudo contenerse con el gol de Mbappé. Sabía lo que significaba la victoria de su equipo en el Camp Nou, todo lo que representaba un triunfo contra el Barcelona que permite dejar atrás los fantasmas que acechaban al mal juego del equipo en los últimos partidos.