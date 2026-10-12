El madridista Torondel lidera a España sub-17 con un hat-trick en la goleada a Liechetenstein

El Real Madrid fue el claro protagonista de la goleada de España sub-17 a Liechtenstein (8-0) gracias a la brillante actuación de Aitor Torondel con un hat-trick para comenzar el sueño de la selección de David Tenorio en la clasificación para el Europeo de 2027. Una fiesta española que les coloca líderes de grupo con La Fábrica como el factor clave de un partido excelso de la Roja.

Al frente tenía el primer examen contra la anfitriona y, sin dejar de pisar el acelerador, España fue una auténtica apisonadora. Un contundente 8-0 con la firma del Real Madrid. Aunque el marcador lo abrió Hugo Garcés con un misil desde la frontal del área, el ADN madridista se tardó en notar. Joaquín Sánchez marcó el segundo gol y fue ahí cuando apareció Aitor Torondel, centrocampista del Juvenil C, por primera vez en el partido. Un disparo brutal por toda la escuadra antes de irse al descanso para despertar un apetito goleador.

Nada más salir del descanso, Torondel marcó su segundo gol con un disparo raso pegadito al palo, imposible para el portero. Aunque no iba a ser el único goleador madridista de la tarde. Su compañero Asier Sánchez, que juega de defensa en la misma categoría, amplió el marcador con un golazo de tijera después de un córner para estar dentro de la fiesta. Torondel también tuvo magia hasta para regalar goles con un precioso taconazo a Iker Aranda, quien luego sumaría un doblete. El mediocampista madridista redondeó con su hat-trick marcando el octavo definitivo.

Gracias al empate sin goles entre Israel y Suiza, la Roja es líder en solitario, demostrando ser la clara favorita para terminar primera de grupo. El próximo partido será ante la selección israelí el próximo 15 de octubre a las 12:00 horas. Una goleada con sabor madridista que muestra al mundo el talento arrollador que tiene La Fábrica y que ya asombra con España.