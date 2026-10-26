Lamine vaticinó que se iba a «comer a Cucurella» en el Clásico y acabó anulado por el jugador del Madrid

Marc Cucurella salió victorioso de su primer enfrentamiento contra Lamine Yamal. Era uno de los duelos más esperados del Clásico. Después de que el lateral fichara por el Real Madrid justo antes del inicio del Mundial, en plena concentración de España, el extremo azulgrana le dijo que se lo iba a comer en el Clásico. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario: Cucurella anuló a Lamine e hizo que se tragara sus palabras.

El lateral español se comió a su compañero de la selección, uno de los jugadores con más talento del mundo, en su primer Clásico. Yamal no inquietó a Lunin. Pasó sin pena ni gloria por el partido. Estuvo desaparecido gracias al buen hacer de Cucurella y las ayudas de sus compañeros en defensa.

Prueba de ello son sus estadísticas: cero tiros a puerta en cinco intentos, un 77% de pases completados (36 de 47), tiró dos centros, pero ninguno acertado, intentó nueve regates y sólo en cuatro salió victorioso, perdió 25 posesiones y falló una ocasión clarísima con 0-1 para empatar el partido justo antes del descanso. No fue su día y todo eso gracias al buen hacer de Cucurella.

El futbolista del Barcelona queda retratado después de que dijera en verano que se iba a comer a su compañero en el primer Clásico. «Le dije que jugará de titular el primer Clásico, pero que en el segundo será suplente, porque me lo voy a comer», aseguró Lamine en una entrevista en Cope después de conocerse su fichaje por el Real Madrid. Ahora esas declaraciones se han hecho virales después de que el lateral madridista le secara por completo.

Mourinho se rinde a Cucurella

El buen partido del madridista provocó los elogios de su entrenador, José Mourinho, que se rindió a él en rueda de prensa tras su partidazo: «Cucurella jugó contra un gran jugador, que es su compañero. A un gran jugador, a mí me gusta verlos en la línea, a diez metros de mí, ahí entiendo la calidad de los jugadores».

«Y el chico es muy bueno, muy difícil porque, además de bueno, es listo, ha intentado todo para que le saquen amarilla a Cucu, pero ha aguantado muy bien con un Diomande que poquísimas veces les ha dejado a él y a Cancelo conseguir superioridad. Cucu es el partido más difícil que ha tenido y se ha salido contra un chico que es muy bueno», concluyó Mou.