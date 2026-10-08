Filtran la colección especial y la camiseta conmemorativa del Real Madrid por su 125º aniversario

El próximo 6 de marzo, el Real Madrid celebrará su 125º aniversario. Una fecha de lo más especial para el club, que conmemorará con una colección especial basada en los inicios del club blanco. Para ello, el club recuperará el primer escudo de su historia, formado por las letras MFC, que corresponden al nombre de Madrid Football Club, con el que se fundó el club en 1902. Las equipaciones, de la mano de Adidas, han sido filtradas.

La camiseta principal se trata de un uniforme totalmente blanco. En él aparecen tanto la publicidad de Emirates y de HP como el logo de Adidas Originals –el famoso trébol de la marca alemana– y sus tres bandas habituales en las mangas en un blanco roto que apenas destaca por encima del fondo. Además, en la manga contraria aparecería un logo conmemorativo del 125 aniversario del club, con las fechas 1902-2027.

En la elástica madridista filtrada para este aniversario aparece el primer escudo del club en azul, con la M, la F y la C entrelazadas. Además, incluiría el actual en el estampado de la camiseta. El cuello sería clásico, redondo y también en blanco. El logo conmemorativo de la manga sería en dorado, con una copa similar a la de Europa en la que figuraría el número 125, apareciendo justo debajo la leyenda «aniversario 1902-2027».

Además, el club lanzará una camiseta similar pero en azul, que se trataría de la camiseta utilizada por el portero. Tanto el símbolo de Adidas como la publicidad aparecerían en otra tonalidad de azul que permitiría que se diferenciase. Mientras tanto, el primer escudo y los detalles de las mangas serían blancos, así como los puños y el cuello.

Esta línea se completaría con unos chándal conmemorativos del 125 aniversario. La chaqueta blanca presentará el escudo de Adidas Originals en su lado derecho, aunque destacará por una línea diagonal azul que cruzaría desde arriba a la izquierda hacia el otro extremo.

De nuevo, figuraría el primer escudo de la entidad, tanto en el pecho, bajo la franja en el lado izquierdo, como en la cremallera, que sería una circunferencia en la que aparecería estampado. Destaca también que el cuello presentaría un ribete de punto a rayas blancas y azules oscuras, del mismo color que el resto de detalles de la chaqueta, como las tres franjas de las mangas habituales de la firma que viste al club.

Completaría la colección una chaqueta negra. Tendría unas bandas verticales tonales que apenas se apreciarían. En este caso, la cremallera no presenta el escudo estampado, pero sí que aparece en el lado izquierdo del pecho, a un tamaño considerable y en blanco, color en el que figuran todos los detalles. En el otro lado está el símbolo de Adidas Originals de nuevo. Las tres rayas de las mangas aparecen también en blanco, pero no así ni el cuello ni los puños, en negro.