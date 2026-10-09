El Atlético se ríe de la lesión de Valverde: «El 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada»

El Atlético de Madrid ha vuelto a urgar en la llaga del derbi, ahora con la lesión de Federico Valverde. El uruguayo sufrió un esguince tras el fuerte pisotón de Kang-in Lee en la primera parte del partido y que, según el CTA, era merecedora de tarjeta roja. Una vez recuperado, el club rojiblanco la ha catalogado de «milagrosa», en una publicación en sus redes sociales: «Queremos felicitar al Real Madrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada».

El polémico mensaje hace referencia al grado de la lesión, catalogada por el Real Madrid como un esguince de grado tres. Lógicamente, no era tal, puesto que para ese tipo de lesiones, el tiempo estimado de recuperación no baja de los tres meses, puesto que incluye una afectación grave de los ligamentos.

Valverde fue sustituido al descanso, después de un primer tiempo en el que el Real Madrid dejó encarrilada la victoria. Con su salida del césped, los blancos sufrieron en la segunda mitad ante un Rayo que estuvo cerca de inquietar y rondó el 3-2 en varias ocasiones. El cansancio del equipo también pesó, como destacó Mourinho en sala de prensa, pero la ausencia del charrúa fue uno de los factores de la caída del Real Madrid en los segundos 45 minutos

El centrocampista uruguayo no acudió con su selección en el parón debido a los problemas y, una vez recuperado, ha entrado en la lista de Mourinho. El centrocampista ha pasado todo el parón trabajando para recuperarse del esguince del tobillo que sufrió en el derbi contra el Atlético de Madrid.

Su inclusión es una buena noticia para el conjunto blanco, aunque su presencia en el once titular sigue siendo complicada. Sin embargo, no ha pasado desapercibida para los rojiblancos, que no han dudado en lanzarse al ataque, con un mensaje de lo más irónico.