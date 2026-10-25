El Algeciras corta la positiva racha del Castilla

El Algeciras cortó la positiva racha que traía el Castilla de partidos sin perder con una victoria en la que el cuadro andaluz fue superior al filial madridista. Desde el pasado 27 de septiembre no caía derrotado el equipo de Julián López de Lerma. Un mes sin perder. Tras esa derrota, el Castilla ha logrado dos victorias en casa y un valioso empate en Ibiza. Pero esta derrota en el Nuevo Mirador corta las alas al equipo.

Ganó el Algeciras 2-0 al Castilla en un partido en el que a los 20 minutos se adelantó el cuadro andaluz. Juanma García fue el autor del primero de la tarde tras un buen remate desde la frontal que batió a Javi Navarro.

El segundo lo hizo Toni Ramón en el 63 para sentenciar el partido. Pidió un penalti el Castilla en el tramo final, pero el asistente pitó fuera de juego en la acción previa. Lo intentó el equipo madridista con todo en contra, pero tampoco tuvo fortuna en las acciones de ataque que llevó a cabo.

Roberto Martín, Pol y Fettal fueron los cambios de Julián en la segunda mitad para intentar cambiar la dinámica, pero no pudo equilibrar un encuentro en el que el Algeciras fue superior y supo controlar muy bien el partido. Aguado, ya en el tiempo de descuento, perdonó un claro mano a mano para recortar distancias. Pero tampoco la fortuna sonrió en esa jugada a los blancos.