Koundé se aleja del Clásico

El Barcelona ha vuelto este viernes a los entrenamientos a dos días del Clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou y lo ha hecho con la ausencia de Jules Koundé. El defensa francés se ha ejercitado al margen del grupo y su presencia en el partido del domingo está prácticamente descartada. Cayó lesionado el pasado fin de semana contra el Betis, fue baja en París y lo será contra los blancos en Liga.

Koundé terminó el partido contra el Betis del pasado fin de semana con un esguince de tobillo que le hizo aterrizar en Barcelona con una fuerte cojera. El lateral francés fue baja para el partido de Champions contra el PSG en París, pero había una ligera esperanza dentro del club de que pudiese llegar para el Clásico.

Tampoco habrá Clásico para Koundé. Su presencia en el partido de Liga contra el Real Madrid de este domingo está muy complicada. A dos días del encuentro, no ha entrenado con el grupo y lo ha hecho al margen y en solitario en el gimnasio. Todavía le quedará el entrenamiento de este sábado como última esperanza para intentar entrar en la convocatoria. Pero la titularidad está imposible.

Por lo tanto, los laterales ante el Real Madrid podrían ser Xavi Espart y Joao Cancelo, como en el partido ante el PSG. Hay que recordar que Eric García también es baja, al igual que Christensen. Por lo que Cubarsí y Gerard Martín son los únicos centrales sanos. En el lateral izquierdo también está Balde, pero parece ser que Flick confía muy poco en él.