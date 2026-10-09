Carvajal rescata un punto en Ibiza para el Castilla

El Real Madrid Castilla rascó un punto con carácter en su visita a Ibiza en la séptima jornada de la Primera Federación. Un gol de cabeza de Ángel Carvajal en el minuto 79 neutralizó el tanto inicial de Pablo Ortiz y permitió al filial blanco salir vivo de Can Misses tras un partido que se le puso muy cuesta arriba. Un punto que prorroga la racha sin ganar del equipo como visitante, donde aún no han podido sumar de tres en todo el curso.

El inicio fue un jarro de agua fría para los de López de Lerma. A los 13 minutos, Pablo Ortiz adelantó al Ibiza con un disparo con la izquierda que sorprendió a Mestre. Gol tempranero y obligación de remar para un Castilla que tardó en sacudirse el dominio local, pero culminó con el tanto del delantero del filial, que permite al equipo de La Fábrica seguir sumando.

La reacción llegó a partir del 23′, cuando Ciria probó fortuna desde fuera del área con un disparo que se marchó rozando el palo. Fue el primer aviso serio del filial, pero el Ibiza respondió casi de inmediato. Cuatro minutos después, Manu Justo se plantó solo ante Mestre y el portero blanco sostuvo al Castilla con una gran parada en el mano a mano. Esa intervención evitó el 2-0 y mantuvo el partido abierto en una fase de intercambio constante de golpes, aunque sin puntería.

Tras el descanso, el guion se repitió. Mestre volvió a aparecer en el 54′ con otra estirada providencial ante un nuevo remate de Manu Justo. A partir de ahí, el Castilla dio un paso adelante y se hizo con el control absoluto de la posesión.

El empate empezó a rondar la portería de Prieto. En el minuto 60, Carvajal tuvo la más clara con un zurdazo desde dentro del área que se estrelló violentamente en el larguero. El filial ya merecía más. En el 68′ lo intentó Yáñez con un disparo con la derecha, pero se topó con una buena mano de Prieto.

El premio a la insistencia llegó a once del final. Aguado puso un centro medido al área y Carvajal, que ya había avisado con el disparo al larguero, se elevó por encima de la defensa para firmar el 1-1 con un remate de cabeza imparable. Con el empate, los de López de Lerma olieron sangre y buscaron la remontada completa en los últimos minutos, encerrando al Ibiza en su campo.

Sin embargo, el marcador ya no se movió. El Castilla sumó un punto de mucho valor por cómo se desarrolló el encuentro y por la personalidad mostrada en la segunda mitad, en un estadio tan complicado como Can Misses y ante un rival como el Ibiza, que aspira a regresar a Segunda División.