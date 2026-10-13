El Real Madrid ya gana fuera de casa en la Euroliga

El Real Madrid pudo permitirse hasta una de sus desconexiones para ganar al Olimpia Milan este martes y lograr así su primera victoria como visitante en la Euroliga. Los de Pedro Martínez arrasaron al equipo italiano en el segundo y tercer cuarto (42-63 en esos 20 minutos) y, aunque no terminaron pidiendo la hora, agradecieron que se agotase el tiempo: 89-98. Cuarta victoria seguida de los blancos (dos en ACB y dos en Europa) para seguir afianzando un estilo de juego que aparece a fogonazos.

La primera a domicilio del Real Madrid llegó en una cancha donde no ganaba desde 2022. El conjunto blanco enseñó sus dos caras en ambas partes. Sin ser un desastre en ninguno de los cuatro actos, en el primer y último cuarto se vio a ese equipo ramplón que pierde la mayoría de sus partidos fuera de casa. A partir del segundo periodo cambió por completo y en el tercero dio continuidad a su acierto. Terminó con 19/33 en tiros de dos y 12/29 en triples, pero al descanso se fue con 8/12.

De 25-21, el Real Madrid se fue a vestuarios con +13 (40-53) tras un parcial de 0-14. Facu Campazzo (13 puntos, todos en la primera parte), Théo Maledon (16 y 23 de valoración) y Damian Jones lideraron ahí la anotación blanca, con el pívot estadounidense anotando dos triples y 12 puntos en sólo ocho minutos. El plan de Pedro Martínez ya carburaba y su Madrid era una máquina de anotar. Cayeron 22 tantos más en los primeros seis minutos de la segunda parte; ocho de ellos de Andrés Feliz, que estuvo sobresaliente en todos los aspectos del juego. El dominicano fue el mejor: 15 tantos, con 5 rebotes, 5 asistencias y 24 de valoración).

El Madrid trataba de disfrutar su ventaja y de demostrarse a sí mismo que puede mantener altos porcentajes de triple. Pero se desinfló y volvió a conceder, aunque el partido realmente lo tenía ganado salvo catástrofe. Con Feliz y Maledon, que también está de dulce, los blancos se disparaban hasta el +17 antes del último cuarto (67-84), pero llegaron a dominar hasta por 21. Leandro Bolmaro, con su mejor actuación en esta Euroliga (21 puntos, 5 asistencias y 17 de valoración), impedía que la renta madridista fuese tan abultada.

Y el Olimpia se lo creyó… porque en este Madrid no hay día tranquilo. Matthews Garrison hizo dos triples y ocho puntos seguidos que metían en el ajo al cuadro italiano, pero por suerte para los blancos su ventaja entonces ya era suficiente. Además, a su rival le entraron los nervios y comenzó a fallar una tras otra después de ponerse a sólo 11 (79-90). El Milan no anotaba y el Real encadenaba ataques con poco peligro y, al final, un último parcial milanés de 10-2 maquilló el marcador. Lo próximo para los de Pedro Martínez será recibir al Asvel este jueves en el Palacio.