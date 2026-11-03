Pedro Martínez: «Ojalá seamos capaces de que las lesiones no nos quiten la forma en la que queremos jugar»

Pedro Martínez atendió a los medios antes del gran partido de la jornada 10 de la Euroliga entre el Real Madrid y el Panathinaikos y confirmó que Facu Campazzo no estará porque sufrió una «lesión muscular en la pierna» durante el choque contra el Burgos del pasado domingo. El técnico madridista comunicó la vuelta de Nick Smith Jr. a la convocatoria tras recibir el alta médica al superar unas molestias en la fascia del pie y, sin poner excusas, mandó un mensaje de unión ante la oleada de lesiones.

«Facu tiene una lesión muscular en la pierna. No lo sé (si hay rotura). No contamos con él. Eso es lo único que te puedo decir. No tengo más información ni adelantar plazos porque no lo sé», dijo, antes de confirmar que Nick Smith volverá contra el Panathinaikos: «En un principio sí que contamos con él. Ha estado un tiempo fuera y no ha hecho muchísimos entrenamientos, pero como estamos algo mermados, pues vamos a contar con él porque tiene el alta médica».

«Es un aspecto más del juego. Ellos son un equipo que también tiene jugadores muy rápidos como Sylvain Francisco, Nunn… Entonces, no sabría decir hacia dónde va a ir el partido, pero lo que sí sé seguro es que es un equipo que juega muy físico, con defensa muy agresiva y muy buena y que tenemos que estar preparados para dar una buena respuesta a un equipo que tiene muchísimo atleticismo en todas las posiciones», comenzó Pedro Martínez.

«No son buenas noticias. Primero, porque los jugadores se pierden partidos que no se quieren perder y sabe mal por ellos, especialmente cuando son lesiones un poco largas, como las de Gaby Deck antes o Mikael Jantunen ahora. Sabe mal por ellos porque se pierden una parte importante de la temporada. Los jugadores lo que quieren es jugar», afirmó, al ser preguntado por las lesiones.

Pedro Martínez no busca excusas

«Es una merma, pero es lo que hay. Jugamos muchísimos partidos. Por eso tenemos una plantilla larga. Es una muy buena oportunidad para demostrar que tiene capacidad para solventar o paliar estas bajas importantes y para los jugadores, los que menos jugaban, que estaban trabajando duro para ahora que el equipo les necesita dar un paso adelante», añadió.

Pedro Martínez volvió a hablar de la intención de recuperar a Eli John Ndiaye: «Ya dije el otro día que es algo que nos gustaría que pasara, pero no es tan fácil. Pertenece a otro club y sé que es algo que están hablando, pero no es algo que vaya a ser inmediato, de un día para el otro, como es lógico. Todo esto no es tan rápido. Es un jugador que nos gustaría recuperar, pero no sé si será posible porque es algo que están hablando los clubes y ya veremos».

Otro de los nombres que salió en su comparecencia fue el de Ömer Kutluay, joya de la cantera del Real Madrid y base turco que cuenta como jugador de formación local para el equipo blanco: «Sigo todo lo que puedo a nuestro segundo equipo. Le he visto y le conozco, como es mi obligación: conocerlos a todos. Son chicos jóvenes que tienen que seguir su camino. Tenemos muchísimas bajas, pero tenemos una plantilla larga y ahora mismo, salvo que tengamos más lesiones, no necesitamos que estos jugadores entren en la dinámica porque tenemos suficientes jugadores.

«Pero son jugadores nuestros, les estamos haciendo un seguimiento. Han venido algunos a entrenar con nosotros, especialmente en la pretemporada y, aunque son muy jóvenes y no se tienen que generar grandes expectativas con ellos porque eso no les va a ayudar, si los necesitamos, sabemos que podemos contar con ellos», amplió, acerca de la cantera.

Pedro Martínez aseguró que las lesiones no cambian el plan ni de entrenamientos ni de juego: «Entrenamos igual y nuestra identidad nos gustaría que fuera la misma, pero nos tenemos que adaptar. No vamos a poder jugar muchos minutos sin un base puro, porque no los tenemos. Nos faltan dos que sí que lo son. Entonces, vamos a tener que jugar a algo diferente para intentar adaptarnos a la situación que tenemos».

«Ojalá que seamos capaces de que las bajas no nos quiten la forma en la que queremos jugar. Independientemente de que se gane o se pierda, deberíamos intentar hacer siempre lo mismo. Ese es el mensaje que le hemos mandado los entrenadores a los jugadores hoy en el entrenamiento», explicó, antes de un partido en el que los blancos recibirán al líder de la competición europea, el Panathinaikos de Zeljko Obradovic.