Xavi Hernández compareció este sábado ante los medios de comunicación en la previa del encuentro entre el Barcelona y el Osasuna de esta vigésima octava jornada de la Liga Santander. El entrenador culé valoró el traspié sufrido ante el Galatasaray en el Camp Nou y puso en balanza cómo puede afectar ante Osasuna, el próximo rival liguero de los blaugrana. También comentó la eliminatoria entre Real Madrid y Paris Saint Germain reconociendo que ha mandado ánimos a Messi.

Osasuna

«Osasuna se puede adaptar a diferentes sistemas. Ha utilizado defensa de cinco y de cuatro, tiene muchos recursos, muy intenso, llega a banda y no se lo piensan. Será un partido difícil porque es un equipo intenso y agresivo y no encaja gol fácilmente. Jagoba está haciendo un trabajo extraordinario. Costará, será difícil».

Opciones en el pivote

«En ciertos momentos puede ser Nico. Sí que es verdad que a Pedri no lo veo de pivote pero Nico y Frenkie sí. No me importa que cambien la posición pero que uno ocupe una y el otro, otra, nunca juntos. Nico se puede adaptar a la posición de seis pero tiene llegada, opción de dividir, y lo queremos ahí, aunque puede jugar de pivote también. No digo que no lo quiera ahí».

Apercibidos

«Decidiremos, depende muchas veces del perfil de ellos y del rival. Es un rival de más envergadura, tipo Bayern necesitamos un central de más envergadura. Depende muchas veces de la salida de balón. Depende de las circunstancias, mañana decidiremos. Tenemos donde elegir en defensa. Tenemos cuatro centrales de garantías y tenemos donde elegir».

Galatasaray

«Lo hemos analizado, nos faltó atacar mejor. Mi sensación era que teníamos que atacar mejor, dividir mejor a los centrales, el 9 no bajar tanto a recibir. Circunstancias tácticas y posicionales que tenemos que rectificar. Nos faltó circular más el balón. En la segunda estuvimos mejor y se pudo ganar bien pese a no estar mejor que otros días».

Madrid-PSG

«Tengo relación de amistad y he mandado ánimos a Messi. Son situaciones de fútbol. Cuando parecía que todo iba de cara, en 20 o 30 minutos el Real Madrid le dio la vuelta con fe y ganas. La Champions es así. Cuando no estás al 100%, cuando bajas la intensidad, el rival te puede ganar se llame como se llame. Es lo que pasó».

El próximo rival

«Ya lo hemos tenido, por un partido que no hemos atacado bien. Estuvimos bien en Elche, tenemos soluciones pero hay que interpretarlas bien. Hay varias que durante el partido cambian y tenemos soluciones. Hemos hecho vídeos estos días. Hay también un contrario que te complica y te defiende bien. Hay diferentes circunstancias. Hay muchos partidos. No lo veo un problema, tenemos variantes pero hay que ser efectivos, marcar en los primeros minutos. El otro día creamos ocasiones. Hay que seguir trabajando».

Ocasiones

«Preocupación no, pero cambia el partido. El día del Atlético estuvimos muy efectivos, el Nápoles las primeras entraron y eso cambia al rival. Para nosotros es una ventaja, como está el fútbol moderno, adelantarse. es una ventaja importante».

Haaland y Mbappé

«Estas son hipótesis. Ahora me toca entrenar a Ansu, Pedri, Busquets… lo demás son hipótesis. Estaría bien para LaLiga que vinieran estos futbolistas. Creceríamos como liga, y los clubes crecerían. Tendrían más foco. Me toca entrenar a los que tengo ahora».

Cómo defiende Osasuna

«El bloque bajo cuesta generar ocasiones. Osasuna defiende bien. El Galatasaray le vimos un nivel defensivo que no habíamos visto. Si entra un gol, cambia un partido. Debemos mantener la intensidad. Es una base que debemos tener y no tuvimos».

Cuentas

«No hago cuentas. Mi cuenta es mañana, Osasuna en casa. Ya no se nos escaparon puntos en el Sadar. No pienso más allá de mañana. Mi cabeza no está en el jueves. Está en Osasuna, que tiene un buen entrenador. Me centro en mañana».

Aubameyang

«Debe ser importante. Venía de muchos minutos, tenía cansancio. Presión alta, tras perdida, los delantero es normal que se cansase y dosificamos. Genera muchas posibilidades, va el espacio, tiene gol… Es una ventaja tener un jugador así».

Araujo

«No me había planteado que hable con Puyol o Mascherano. Desde dentro le podemos ayudar. Es el futbolista que más ha mejorado desde que estamos, sobre todo con balón. Ha mejorado muchísimo. Hace cambios de juego tremendos, divide. No siempre se encuentra la mejor solución porque no lo había entrenado y no es de la casa sino que vino fichado por el Barça B. Se está atreviendo y es una ventaja para nosotros».