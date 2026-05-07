Ultras franceses atacan con fuegos artificiales y de madrugada al Rayo antes de jugar contra el Estrasburgo

El Rayo Vallecano denunció en la madrugada de este jueves un incidente ocurrido en su hotel de concentración en Estrasburgo, horas antes del encuentro de Conference League de este jueves frente al Estrasburgo. El club madrileño publicó un vídeo en su cuenta oficial de X en el que se escuchan fuertes explosiones de petardos en las inmediaciones del alojamiento del equipo por parte de los ultras franceses.

La publicación, junto con su video, también detalla cómo sucedió todo a las 02:00 de la madrugada y acompañada de un mensaje directo en el que Rayo mostró su malestar por lo sucedido. «Anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo», escribió el club junto a las imágenes grabadas desde el hotel de concentración.

En el vídeo difundido por el Rayo Vallecano se aprecia la oscuridad de la noche y el sonido constante de los petardos, que interrumpieron el descanso de la plantilla y del cuerpo técnico. Aunque el club no detalló si hubo aficionados implicados ni señaló directamente a seguidores del Estrasburgo, sí dejó constancia pública de la situación vivida durante la madrugada previa al encuentro.

Este tipo de episodios se ha repetido en numerosas ocasiones en el fútbol europeo, especialmente antes de partidos de alta expectación. El más reciente fue el pasado martes en Londres. El Atlético de Madrid también sufrió el mismo incidente y varios aficionados del Arsenal lanzaron fuegos artificiales cerca del hotel. En este caso, los perjudicados fueron los jugadores del Rayo Vallecano y tuvieron que lidiar con este acto de los ultras franceses.

A pesar de la noche agitada, el equipo madrileño mantiene su concentración para el choque de esta tarde ante el Estrasburgo; los de Íñigo Pérez parten con un gol de ventaja, tras llevarse la victoria en Madrid, aunque será un encuentro duro; tienen entre ceja y ceja el pase a la final de la Conference League.