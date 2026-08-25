Tremendo error en Segunda: el Granada marca de córner cuando el árbitro aún no había pitado y no se anula

Apenas dos jornadas y ya tenemos una de las jugadas más inverosímiles de la temporada en Segunda División. Ocurrió en la noche de este lunes en el estadio Nuevo Los Cármenes, donde el árbitro Ais Reig tardó más de la cuenta en pitar un lanzamiento de esquina del Granada que terminó en gol de los andaluces y, para colmo, ¡no lo anuló! El club perjudicado, que era el Mallorca, ha protestado contra la actuación del colegiado.

La acción fue la siguiente: un jugador del Granada saca el córner sin que Ais Reig hubiese pitado todavía (de hecho, estaba conversando con varios futbolistas). Lo hace ya con el balón en juego y otro narazí la peina y toca en Arnau Puigmal, jugador del Mallorca, y éste sin querer se marca gol en propia. Todo sería normal, salvo porque el árbitro no rectificó su error y, en lugar de mandar repetirse el lanzamiento, dio el tanto por válido y se marchó corriendo al centro del campo para no escuchar quejas.

Así, el Mallorca encajaba el 2-0 definitivo en contra en el 80′ y se marchaba de Granada sin los tres puntos y con un enfado de los grandes. Ya en el momento del gol, Álex Sala y Manu Morlanes, jugadores del equipo balear, se dirigieron a Ais Reig para reclamar que ellos estaban parados esperando que pitase, de ahí también la ‘estatua’ de quien se marca en propia, Arnau Puigmal. Ambos fueron amonestados por el colegiado y un miembro del cuerpo técnico vio la tarjeta roja.

La queja respetuosa de Luis García

«Es un poco inexplicable, sobre todo con la tecnología que tenemos, el VAR, el cuarto árbitro y los dos asistentes. Es una situación muy clara. Cuando todo un equipo salta a protestar… Él pita después de un cambio y no está mirando. Cuando pita, el balón está en juego y los jugadores piensan que ha pitado una falta o algo. Todos somos humanos, el árbitro tiene personalidad, pero hoy creo que no ha estado acertado», explicó Luis García, entrenador del Mallorca.

«Confío mucho en el arbitraje español. Creo que hay grandes profesionales, pero también se equivocan. Todos estamos para mejorar y todos queremos mejorar. El árbitro no quiere equivocarse y tendrá una noche jodida. Entre todos tenemos que hacer mejor el fútbol español, todos tenemos que poner de nuestra parte. Puede equivocarse, pero hay que rectificar», zanjó el ex delantero español.

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