Como si de una investigación se tratara, en las redes sociales han ido atando cabos y todas las pistas apuntan a que Neymar y Bruna Biancardi mantienen una relación sentimental desde hace meses. De hecho, ambos fueron cazados juntos en Ibiza en aquellas fotos que dieron tanto que hablar por el cuestionable estado físico del jugador del PSG, que estaba de vacaciones.

Pero la cosa no queda ahí. Ha ido pasando el tiempo, y la influencer carioca no se corta a la hora de publicar fotos en París, con la Torre Eiffel de fondo, etc. Pero nunca con Neymar. Y es que ninguno de los dos ha querido confirmar ni desmentir públicamente su relación, aunque hay pistas que invitan a pensar que son pareja desde hace un tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)



Sin ir más lejos, a Bruna Biancardi se le ha podido ver en sus redes sociales luciendo una sudadera de la marca Balenciaga con la que se vio también recientemente a Neymar, y también se dice que estuvo en la famosa fiesta de Halloween organizada por la plantilla del PSG con sus parejas en la capital francesa.

La modelo brasileña, que curiosamente comparte nombre y un gran parecido con la ex de Neymar Bruna Marquezine, es la nueva ilusión del jugador en lo que al amor se refiere. De hecho, se cuenta que la brasileña de 27 años también estuvo en la polémica fiesta de Nochevieja del año pasado que organizó el futbolista, por lo que ya podrían llevar unos meses conociéndose.

¿Quién es Bruna Biancardi? La joven de Sao Paulo cursó estudios relacionados con la moda en la Universidade Anhembi Morumbi y es desde hace más de ocho años gerente de marketing y comercio electrónico de la conocida marca de ropa Long Island. Además, es un reclamo en Brasil y una influencer que no para de crecer en las redes con sus sugerentes posados, y ahora todavía más tras ser relacionada con Neymar.