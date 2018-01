La Rod Laver Arena inaugurará su sesión nocturna en el Open de Australia 2018 con el número uno del mundo como principal y prácticamente único protagonista. El regreso de Rafa Nadal a las pistas de Melbourne Park tras su épica final frente a Roger Federer el pasado año ha generado mucha expectación, pero el manacorense no estará solo en la central del complejo que acoge el primer Grand Slam del año. Enfrente se colocará, siempre en posición de batalla, Víctor Estrella Burgos, un guerrero dominicano que a sus 37 años se mantiene consolidado en el Top 100, en una carrera en línea ascendente al mismo tiempo que los años suben a su casillero, algo que le convierte en el ‘Benjamin Button’ del circuito ATP.

Estrella es un jugador completamente atípico en un circuito en el que los veteranos son sensiblemente más jóvenes que él y con una explosión, a buen seguro, más temprana. El dominicano es de esos jugadores en los que la rendición es la última opción, un pensamiento que ha traducido desde los valores con los que se ha desarrollado su vida, en constante lucha fuera y también dentro de las pistas.

Horario del debut de Nadal en el Open de Australia

Reapareció en el tenis a los 26 años, cuando ya nadie le esperaba, con ilusiones renovadas, y fue paciente, muy paciente, en un periplo de siete años por el desierto que suponen los ITF y Challenger hasta conseguir, a los 33 una más que merecida plaza en el Top 100 de la ATP. Por entrar en la comparación con un genio precoz donde los haya, Nadal llegó al mismo ránking antes de cumplir los 17. Sin embargo, el esfuerzo de Estrella no frenó ahí, y es por ello que atesora ni más ni menos que tres títulos ATP 250, todos ellos conquistados en su ciudad fetiche, Quito, donde le llegó, de forma repetida y consecutiva (2015, 2016 y 2017), la recompensa a una carrera repleta de desafíos.

La trayectoria no es lo único particular que tiene Estrella. Dotado de una gran derecha, su revés llama la atención por la manera en que lo golpea de forma eventual, con la empuñadura de cortado. Es su principal laguna, pero lejos de esconderla, ha conseguido a lo largo de los años añadir solidez, alternándolo con un mejorado liftado para sobrevivir en el circuito. Y es que Víctor es un auténtico luchador que no parece estar cerca de dar sus últimos coletazos en el tenis. Él mismo asegura sentirse preparado para seguir compitiendo siempre que el físico, otro de los puntos clave de su juego, siga respondiendo como en los últimos años.

Rival ‘perfecto’ para Rafa

El encuentro del dominicano con Nadal –será su primer enfrentamiento– viene poco menos que a pedir de boca para el actual número uno del mundo, que reclamaba un rival en las primeras rondas con el que ir cogiendo el tono poco a poco, y ha encontrado en Estrella, un luchador a la vieja usanza, sin demasiados golpes ganadores y que le dará ritmo, al contrincante perfecto con el que iniciar su andadura en la temporada 2018, con la conquista de su segundo Open de Australia en el horizonte.