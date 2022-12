Tebas homenajea a Benedicto después de olvidarse de Pelé

Javier Tebas ha recordado en sus redes sociales al papa emérito Benedicto XVI, que este sábado ha fallecido a los 95 años de edad. Este homenaje no resultaría llamativo si no fuera porque el presidente de la Liga decidió olvidar por completo a una de las mayores leyendas del fútbol mundial, Pelé, que murió el pasado jueves tras no superar un cáncer de colon.

«Solo su humildad en el servicio estuvo por encima de su histórica talla intelectual. Benedicto XVI ha sostenido a la Iglesia desde la razón y el ejemplo. Los católicos agradecemos a Dios por su vida y su obra. Que en Paz Descanse», escribió Tebas nada más conocerse el fallecimiento del Papa emérito. Por contra, ni una sola palabra de recuerdo para Pelé, que estos días está recibiendo un reconocimiento unánime a nivel mundial.