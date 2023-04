Javier Tebas ha dejado de ser vocal del Comité Ejecutivo de la UEFA. El presidente de la Liga ha dejado a la Liga española sin voz ni voto dentro de la organización que dirige Aleksander Ceferin. El jefe de la patronal de clubes españoles se ha autoerigió como abanderado para luchar contra la Superliga y apenas ha durado dos años en ese cometido abandonado la Asociación de Ligas Europeas.

El presidente de la Liga ha decidido desconectar a su competición –ahora en evidente decadencia– de un organismo en el que se encuentran representadas las 30 ligas a nivel europeo, incluida la Premier. Tebas ha tomado esta determinación porque cree que este órgano no hace el trabajo suficiente por desmantelar la Superliga y ahora hará la guerra por su cuenta.

En su último spot, donde aparece el cuento de Caperucita y el Lobo, Tebas deja entrever en lo que se va a convertir su lucha contra la Superliga. Muchos internautas calificaron la actitud del presidente de la Liga como un meme al mismo tiempo que ninguna institución europea ha apoyado este vídeo, pese a las intentonas del dirigente por expandirlo poniendo un tuit en inglés.

“The Super League has turned into a character in Little Red Riding Hood: a wolf disguised as a grandmother.

But is anybody fooled? Domestic leagues must remain the cornerstones of football. We need everyone’s support to protect this model.”

Aleksander Ceferin, Lisbon (05.04.23) pic.twitter.com/BVi9zBEkvb

— Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 5, 2023