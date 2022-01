El que fuera futbolista del Barcelona Alex Song ha hablado sobre su etapa en el conjunto azulgrana y también de los problemas económicos que vivió en el Arsenal. El centrocampista camerunés desveló que cuando vio lo que iba a cobrar en el Camp Nou no le importaba «una mierda ser el calientabanquillos» del equipo.

«Cuando el Barcelona me ofreció el contrato y vi cuánto iba a ganar, no lo pensé dos veces», comenzó explicando Alexandre Song. «Sentí que mi esposa y mis hijos iban a tener vidas cómodas una vez que terminase mi carrera deportiva», continuó explicando el futbolista que sigue en activo jugando en la liga de Yibuti.

«Hablé con el director deportivo del Barça y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero me dio igual. Sabía que me convertiría en millonario», desveló Song. «No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba», explicó el camerunés.

Antes de contar lo sucedido en el Barcelona durante una charla con Pascal Siakam, Alex Song relató los problemas económicos que tuvo en el cuadro gunner, por lo que no dudó a la hora de aceptar la oferta culé. «La mayoría de los futbolistas viven por encima de sus posibilidades. En el Arsenal estuve ocho años, pero comencé a ganarme bien la vida en los últimos cuatro», arrancó contando.

«Eso fue porque mi salario subió mucho, pero también porque me di cuenta de lo malgastador que era. Cuando fiché por ellos ganaba 15.000 euros a la semana», contó Song. «Quería codearme con los grandes. Podía comprar donde quisiera y pasar noches locas», dijo antes de desvelar una anécdota con Thierry Henry.

«Iba al entrenamiento y veía a Thierry aparecer con un cochazo. Me dije a mí mismo que quería el mismo a toda cosa. Fui al concesionario, firmé los papeles y el préstamo y lo tuve, pero juro que lo tuve que devolver dos meses después. Todo me dinero se gastaba en la gasolina», comentó Alex Song. «Ese coche era demasiado para mí», agregó el mediocentro.

«Cuando fui a entrenar Henry me preguntó dónde estaba mi coche. Le dije que él estaba a un nivel más alto que yo», comentó el camerunés. «Durante todo el tiempo que estuve en el Arsenal no pude ahorrar ni 100.000 euros mientras todos pensaban que era millonario», concluyó Alex Song.