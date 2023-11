Shakhtar-Barcelona: a sellar el pase a octavos

El Barcelona tiene ante el Shakhtar Donetsk la primera oportunidad de firmar matemáticamente el pase a los octavos de final tras dos años consecutivos fracasando. Por motivos de la guerra entre Rusia y Ucrania el partido se disputará a las 18:45 horas de la tarde en el Volksparkstadion de Hamburgo (Alemania). Este es el estadio donde el conjunto ucraniano está disputando todos sus partidos de competición europea esta temporada. Si los de Xavi Hernández ganan, serán oficialmente equipo de la siguiente fase y si el Oporto pierde ante el Amberes lograría virtualmente el primer puesto.

La victoria ante la Real Sociedad en el último minuto del descuento este fin de semana supuso un alivio y una gran dosis de confianza tras el pinchazo en el Clásico la anterior semana. Haberse sobrepuesto a dicha derrota y cambiar de dinámica a las primeras de cambio ha ayudado a que el equipo afronte este partido con la máxima ilusión y ganas por sellar de una vez por todas el pase a los octavos de final.

El equipo ha obtenido las tres victorias en los tres partidos de la fase de grupos. Ganó ante el Amberes goleando, venció por la mínima al Oporto en Do Dragao e hizo lo propio contra el mismo Shakhtar en Montjuic. Ahora tienen entre manos una oportunidad de oro y única en sus manos tras dos años de grandes fracasos. Por ello, el Barcelona saldrá con todo ante los ucranianos con el objetivo de sumar su cuarta victoria consecutiva en esta fase de grupos que ha sido más asequible de lo inicialmente esperado.

Y dicho partido se producirá en el Volksparkstadion de Hamburgo, siendo este el sexto partido que disputa el Barcelona en campo neutral en su historia. Por desgracia, el último precedente del conjunto azulgrana en un campo neutral en Europa fue el histórico y famoso 2-8 ante el Bayern de Munich en Lisboa en los cuartos de final a partido único en 2020.

Frenkie de Jong sigue sin tener buenas sensaciones y no ha podido llegar para este partido. El holandés cayó lesionado en el partido ante el Celta de Vigo del 23 de septiembre y desde entonces el centrocampista sigue en la enfermería. Él y Sergi Roberto son las únicas bajas para Xavi Hernández.

Lewandowski y 10 más

Lewandowski volverá a encabezar la delantera culé. El polaco volvió a ser titular tras varios partidos en la enfermería por una lesión en su tobillo, pero no tuvo su mejor actuación. Además, fue sustituido a la media hora en un cambio que no pareció hacerle mucha gracia. A pesar de ello, ‘Lewy’ buscará de nuevo el gol tras cinco partidos sin hacerlo. El ex del Bayern de Munich no anota gol con la camiseta azulgrana desde el 23 de septiembre ante el Celta de Vigo.

Respecto al Shakhtar, el equipo ucraniano tiene también ante el Barcelona su propia oportunidad de seguir vivo en la competición. Ambos equipos están separados en seis puntos a falta de nueve en juego. En el caso de dar la sorpresa y vencer al conjunto azulgrana entrarían de llenos en la lucha por conseguir un puesto en los octavos de final.

El Shakhtar ya fue un hueso duro de roer para el Barcelona en el último partido que disputaron en la Champions League con resultado final por 2-1 para los españoles. El equipo de Xavi Hernández, que contaba con importantes bajas antes del Clásico tuvo un partido plácido con dos goles en la primera mitad, pero en los instantes finales los ucranianos demostraron sus armas hasta complicarle más de lo esperado a los culés.

Alineación probables

Shakhtar: Riznyk; Gocholeishvili, Bondar, Matviyenko, Azarov; Stepanenko; Zubkov, Kryskiv, Sudakov, Newerton; Sikan

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso; Romeu, Gavi, Gündogan; Raphinha, Lewandowski y Joao Félix.