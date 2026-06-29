La selección española ya está en Madrid: así fue el primer entrenamiento en la Caja Mágica
Chus Mateo ya ha dirigido su primera sesión antes del quinto partido de la fase inicial de clasificación para el Mundial de Qatar 2027
Hugo González, claro protagonista en un equipo capitaneado por Willy Hernangómez, que atendió a los medios
Esta es la lista de España
La selección española de baloncesto ya está concentrada en Madrid y, pasadas las 17:00 horas de este lunes, Chus Mateo dirigió el primer entrenamiento en la Caja Mágica, donde este jueves España recibirá a Dinamarca en el quinto partido de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.
Un entrenamiento con música para combatir el calor y buen rollo, del que este periódico pudo ser testigo al inicio. Con Hugo González como claro protagonista de la lista al ser el único jugador de la NBA y Willy Hernangómez ejerciendo de capitán, España ya encara los dos últimos enfrentamientos de la primera ronda.
Ganar a Dinamarca y Georgia significaría llegar con más colchón a la siguiente fase de las ventanas, puesto que las victorias se acumulan y el billete al Mundial sería más asequible. Además de Hugo y Willy, 14 jugadores se concentraron a las órdenes de Chus Mateo.
Lista de España
- Bases: Ferrán Basas, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz y Saint-Supéry.
- Escoltas/aleros: Francis Alonso, Darío Brizuela, Hugo González, Joel Parra, Oriol Paulí y Santi Yusta.
- Ala-pívots y pívots: Izan Almansa, Willy Hernangómez, Pierre Oriola y Jaime Pradilla.