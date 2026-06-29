La selección española ya está en Madrid: así fue el primer entrenamiento en la Caja Mágica

La selección española de baloncesto ya está concentrada en Madrid y, pasadas las 17:00 horas de este lunes, Chus Mateo dirigió el primer entrenamiento en la Caja Mágica, donde este jueves España recibirá a Dinamarca en el quinto partido de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027.

Un entrenamiento con música para combatir el calor y buen rollo, del que este periódico pudo ser testigo al inicio. Con Hugo González como claro protagonista de la lista al ser el único jugador de la NBA y Willy Hernangómez ejerciendo de capitán, España ya encara los dos últimos enfrentamientos de la primera ronda.

Ganar a Dinamarca y Georgia significaría llegar con más colchón a la siguiente fase de las ventanas, puesto que las victorias se acumulan y el billete al Mundial sería más asequible. Además de Hugo y Willy, 14 jugadores se concentraron a las órdenes de Chus Mateo.

Lista de España