Roberto Bautista anuncia su retirada: «La temporada 2026 será mi última como tenista profesional»

Roberto Bautista ha anunciado su retirada del tenis a final de la presente temporada. El tenista español, ganador de 12 títulos ATP y una Copa Davis, comunicó su decisión este jueves a través de sus redes sociales. «Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón: la temporada 2026 será mi última como tenista profesional», comienza diciendo la carta del castellonense.

Bautista, que ha cumplido 38 años hace unos días, asegura que siente que ha llegado el momento de la despedida: «He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis».

«Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz», agregó el tenista español antes de agradecer a su gente por el apoyo durante todos estos años.

«Gracias a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, a mis patrocinadores y a todos los que habéis estado ahí durante estos años. Y gracias, de corazón, a todos los aficionados que me habéis acompañado en cada momento», concluyó.

💙Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón… 🙏There are decisions that aren’t easy, but they come from serenity and the hear…#HastaElUltimoPunto pic.twitter.com/MIShpzF435 — Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) April 16, 2026

El tenista castellonense comenzó su carrera como profesional en 2009 tras participar en su primer torneo ATP 500, en Valencia. Desde entonces, Roberto Bautista siempre se ha caracterizado por su humildad y su compromiso. Su mejor ranking ATP lo alcanzó en 2019, llegando al número nueve del mundo. Ese mismo año conquistó su primera y única Copa Davis con España, siendo una pieza clave en la final contra Canadá. Siete años después de aquel momento, el español colgará la raqueta. La temporada 2026 se presenta como una temporada para disfrutar de sus últimos días como tenista profesional.

La carta completa de Roberto Bautista

Hay decisiones que no son fáciles, pero que nacen desde la serenidad y el corazón: la temporada 2026 será mi última como tenista profesional.

He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis.

Quiero vivir hasta el último punto este año. Sentir el apoyo de la gente, competir una vez más en los torneos que han sido parte de mi vida y despedirme en la pista, que es donde siempre he sido más feliz.

Gracias a mi familia, a mi equipo, a mis amigos, a mis patrocinadores y a todos los que habéis estado ahí durante estos años. Y gracias, de corazón, a todos los aficionados que me habéis acompañado en cada momento.

Hasta el último punto,

Roberto