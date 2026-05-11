Reguilón confiesa que va a gastarse 135.000 euros para llevarse el perro a Miami en un avión privado

Sergio Reguilón, ex jugador del Real Madrid y del Sevilla, entre otros equipos, fichó hace unos meses por el Inter Miami de Leo Messi. La salida de Jordi Alba le abrió las puertas del equipo de David Beckham y el lateral izquierdo español no se lo pensó dos veces. Decidió cruzar el charco y vivir una aventura muy diferente en la MLS. Allí, suele estar acompañado por su pareja Clara Ranz, y pronto espera tener también a su mascota.

De todo esto habla en un reportaje que le ha hecho el youtuber The Grefg, una amena charla en la que también ha contado lo que paga de alquiler por su casa en Miami. El creador de contenido viajó hasta la ciudad para pasar 24 horas con Reguilón y grabar el vídeo, y varios fragmentos se están haciendo virales, especialmente la parte en la que habla de su perro.

«Esta criatura, este perrito, estaba viendo el tema del pasaporte para traerlo a Estados Unidos. Ya lo tiene, me lo quiero traer pero no quiero traerlo en bodega, porque no quiero que lo pase mal. Entonces, estoy viendo un avión privado después de verano, como en un mes voy a España, me lo traigo. 135.000 euros se llama la película. La ida…», cuenta Reguilón.

Sergio Reguilón sorprende a Grefg al confesarle que va a pagar 135,000 dólares para traer a su perro en avión privado desde España porque no quiere que lo pase mal en la bodega de un avión comercial.​​​​​​​​​​​​​​​​ 😲 pic.twitter.com/DJs4JYDAcO — Terreno Viral (@terrenoviral) May 10, 2026

El defensa zurdo también confiesa que paga 19.000 dólares al mes de alquiler por su casa en Miami, una cifra que The Grefg calificó como «una burrada». Sin embargo, Reguilón explica por qué: «Pues es bastante barato para ser Miami y porque hice un ‘deal’ con el casero que le gustaba el fútbol y le doy entradas. (…) Pero en Londres, el tema del alquiler es… Esa casa eran 26.000 dólares al mes», dijo Reguilón. El casero es aficionado al fútbol y recibe entradas del jugador a cambio, por lo que le sale algo más barato.

Reguilón no parece contar todo esto con intención de presumir, lo cuenta con naturalidad, como quien habla de gastos cotidianos, y esa naturalidad es precisamente lo que hace el contraste tan llamativo. El alquiler de 19.000 dólares le parece barato comparado con Londres, el avión privado para el perro es una cuestión de bienestar animal… Queda claro que la vida de los futbolistas es muy diferente a la del resto de personas, pero hay división de opiniones. El futbolista está siendo elogiado por preocuparse por su mascota y darle lo mejor, y criticado por otros por el hecho de gastar ese dinero en un vuelo privado simplemente para llevarse al perro.