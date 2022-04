La eliminación del Barcelona a costa del Eintracht de Frankfurt todavía colea. Lo que más duele a muchos culés es el cómo, con un Camp Nou casi invadido por decenas de miles de aficionados de alemanes que festejaron el pase como si estuvieran en su estadio. El propio Joan Laporta se referió a lo ocurrido como «una vergüenza», y un culé como Jordi Évole ha hecho una reflexión al respecto apuntando precisamente a la directiva.

«En el futbol moderno, hay clubs que han perdido su personalidad cuando se han vendido a oligarcas o a jeques. A nosotros no nos ha hecho falta ni venderlo. ¿Somos o no somos Més que un club? Convendría una reflexión colectiva. Día triste y no lo digo ni por Xavi ni el equipo», escribió el comunicador en sus redes sociales.

En el futbol moderno, hay clubs que han perdido su personalidad cuando se han vendido a oligarcas o a jeques.

A nosotros no nos ha hecho falta ni venderlo.

¿Somos o no somos Més que un club?

Convendría una reflexión colectiva.

Día triste y no lo digo ni por Xavi ni el equipo. — Jordi Évole (@jordievole) April 14, 2022

Y es que lo ocurrido es muy grave. Que miles de abonados no acudan al partido y vendan sus entradas, que haya unos 30.000 aficionados visitantes en el Camp Nou celebrando una clasificación a semifinales de la Europa League, que el Eintracht de Frankfurt pareciera estar jugando en casa…

«Estamos recopilando información con los departamentos de ticketing y seguridad. Evidentemente, cuando procesemos esta información tomaremos medidas y las explicaremos. Todo apunta a que se han producido unas situaciones no deseables. Como culé, me siento avergonzado de lo que he visto. Había visto muchos aficionados del otro equipo y lamento mucho lo que ha pasado. Hoy he sentido vergüenza. Nos ha pasado a todos, esto no es lo habitual», decía el propio Laporta.