Rectificación Javier Tebas Medrano: «Dos años y 1.447 millones después el dinero de CVC no saca a la Liga de Tebas de la decadencia «

En relación con el artículo publicado por este medio el día 28 de julio de 2023 bajo el título “Dos años y 1.447 millones después el dinero de CVC no saca a la Liga de Tebas de la decadencia”, cuya autoría corresponde a Hugo Carrasco, LA LIGA considerando incorrectas las informaciones difundidas en dicho artículo, desea realizar las siguientes puntualizaciones:

1. . No es cierto que los tribunales de justicia hayan declarado nulo o ilegal el acuerdo de LALIGA con el fondo CVC, como afirmaba el artículo de OK DIARIO. La Sentencia nº 258/2023 del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid- que no es firme y frente a la que caber recurso de apelación- no cuestiona la validez y la legalidad del Proyecto LaLiga IMPULSO, ya que este proyecto se aprobó mediante acuerdo adoptado en la Asamblea celebrada el 10 de diciembre de 2021, la cual no era objeto del procedimiento seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid. Por todo ello, contrariamente a lo señalado en 9 de 11 el Artículo, la Sentencia en ningún caso ha declarado “ilegal” el Proyecto LaLiga Impulso con CVC.

2. Resulta manifiestamente incorrecto que LALIGA se encuentre en decadencia y que los clubes que la conforman hayan dejado de ser competitivos, bien resulta prueba de ello, la próxima temporada habrá ocho representantes de LALIGA en competiciones europeas, el máximo al que se puede aspirar según el reparto de plazas estipuladas en Reglamento UEFA. En este sentido, LALIGA ha demostrado ser la más eficiente porque no ha perdido ni un punto de competitividad a pesar de que los clubes hayan disminuido la inversión en plantilla deportiva permitiendo mantener un equilibrio financiero. El objetivo de realizar fichajes no es otro que configurar equipos que permitan ganar títulos. LALIGA puede presumir de ser la competición nacional con mayor palmarés en títulos europeos con un total de 35 títulos en el siglo XXI, aumentando dicha cifra esta última temporada. Asimismo, a nivel individual, LALIGA ha contado a lo largo de los años y sigue contando con los jugadores más laureados y de mayor referencia deportiva. Esto es avalado por ser la competición con más balones de oro entre sus filas, 12 de los 31 últimos 13 balones de oro han sido otorgados a jugadores de la competición que presido. Por todo lo referido, no es cierto que LALIGA se encuentre en decadencia deportiva, sus clubes siguen creciendo con equilibrio financiero y obteniendo títulos en competiciones europeas”.