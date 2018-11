La imagen y el buen discurso del técnico madridista en sus primeros días han gustado en la directiva. Consideran que estaría capacitado para aguantar la presión en caso de mantenerse en el cargo.

Santiago Solari ha ganado enteros en sus primeros días al frente del Real Madrid. El técnico del conjunto madridista ha convencido a la directiva del club por su saber estar y su discurso. Consideran que el entrenador ha estado acertado en sus dos primeras ruedas de prensa con el conjunto blanco y que podría aguantar a la perfección la presión en caso de quedarse por más tiempo de lo que está estimado.

Desde la cúpula del Real Madrid piensan que el técnico ha sacado un “sobresaliente” en cuanto al discurso mantenido en sus primeros días en el cargo. Sus palabras antes de su estreno en el banquillo de la primera plantilla llenaron los titulares gracias a los ya famosos “dos cojones” con os que dijo ir a Melilla a ganar. Además, hay que sumar los elogios a su plantilla, destacando los dedicados a Sergio Ramos.

En la zona noble del Bernabéu entienden que el mensaje del argentino calará en los jugadores y que “llegará mejor que el de Lopetegui”. Solari en sus primeros días ha intentado subir el ánimo a sus jugadores con un discurso que apela a lo épico -al menos en público-, lo que ha gustado a la directiva blanca.

En cuanto a la relación con la prensa, creen que el entrenador va a conseguir no sucumbir ante la presión cuando las cosas no vayan del todo bien. El poder de oratoria que tiene hacen que pueda dejar bien claro las cosas de las que se deben hablar tras sus ruedas de prensa, como ya pasó en la previa ante el Melilla.

Al contrario que sucedía con el ex entrenador del conjunto blanco, Julen Lopetegui, al que se le veía algo abatido con cada pinchazo del equipo, consideran que el técnico sabrá mantener la compostura y no mostrarse débil en ningún momento. La imagen que da Solari es buena y la directiva considera que el técnico sabrá mantener la compostura cuando las cosas no marchen del todo bien, pensando que en todo momento ganará “la batalla del relato”.