Antonio Conte es una de las opciones que manejan en Concha Espina para suplir a Lopetegui Se desvinculó del Chelsea el pasado verano

Antonio Conte es una de las opciones que maneja el Real Madrid para sustituir a Lopetegui en el banquillo. Lo desveló en exclusiva Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y posteriormente se han hecho eco otros medios de comunicación de España e Italia, donde insisten en que ha habido ya varias llamadas al técnico desde Concha Espina.

En cualquier caso, el favorito de la cúpula merengue a día de hoy es José Mourinho, aunque su hipotética vuelta al club blanco dependería directamente de que sea destituido del United o llegara a un acuerdo para desvincularse. Así, en los despachos del Santiago Bernabéu barajan otros nombres, y uno de ellos es el de Antonio Conte, un entrenador con mano dura y que no se deja achantar por nada ni por nadie.

El ex entrenador del Chelsea se ha pronunciado sobre su posible fichaje por el Real Madrid. No directamente, pero sí a través de su hermano y representante, Daniele Conte, que habló para la Cadena Ser este miércoles. “Antonio está de vacaciones, no ha recibido ninguna llamada del Real Madrid. Eso sí, el Real Madrid es un grandísimo equipo aunque no ha habido contactos”, explicó.

Su agente asegura que esas llamadas de las que se ha informado no han ocurrido, pero se deja querer por el Real Madrid, pues sería un salto enorme en su carrera poder sentarse en el banquillo del conjunto blanco. En Concha Espina gusta porque creen que Conte puede meter en vereda a un vestuario que se ha podido acomodar tras ganar tres Champions League consecutivas. Además, también valoran su predisposición y sus ganas de dirigir al Real Madrid en un momento complicado tras un arranque de temporada muy por debajo del nivel esperado. El Clásico será clave para Lopetegui. Mientras tanto, Conte espera esa llamada para poder sentarse en el banquillo madridista…