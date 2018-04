Marcelo ficha a Neymar para su once ideal y se olvida de Casillas

Marcelo Vieira eligió su once ideal de jugadores con los que ha jugado a lo largo de su trayectoria profesional y dejó varias sorpresas. Dentro de sus elecciones en el once ideal de su carrera, lo que más sorprende es la ausencia de Iker Casillas, compañero en el Real Madrid y considerado como uno de los mejores porteros de la historia. “Capitán, Modric. Eso es un hecho. Julio César; Dani Alves, Thiago Silva, Sergio Ramos, Roberto Carlos; Casemiro, Modric, Ozil, Zidane; Cristiano y Neymar. Espera, yo no jugué con Zidane… Bueno, pero es mi entrenador, así que vale”, afirmó el lateral.

El encuentro de la Undécima fue el más complicado y duro para Marcelo de cuantos ha jugado. “Creo que el que jugamos contra el Atlético. Fue muy difícil. Repartimos golpes por todos lados. Teníamos que marcar un gol y ellos también tenían que marcar, empataron, fue una locura… Cuando acabó el partido, corrí a por mi familia. Fue una locura. Fuimos a los penaltis. Fue duro…”.

El brasileño confesó que el clan de jugadores de su país le ayudó en gran medida en su adaptación al Real Madrid. “Cuando llegué, los brasileños me ayudaron. Roberto Carlos me ayudó bastante. Los demás que estaban allí, también: Ronaldo, Baptista, Cicinho, Robinho, Emerson. Hoy en día, si hay más brasileños, genial para nosotros. Está perfecto. Queremos a los brasileños aquí, pero tengo una buena relación con los españoles y con los demás extranjeros”.