Sergio Ramos ya marca con el París Saint-Germain. El ex capitán del Real Madrid se sumo a la fiesta de su equipo y se estrenó como goleador en su quinto partido con los galos, en la goleada por 4-0 ante el Stade Reims. Volvía a la titularidad, después de jugar unos minutos en la pasada jornada y en esta ocasión sí que completó el partido entero, haciendo el segundo para los de Pochettino. A tres semanas de medirse al conjunto blanco en octavos de Champions, Ramos empieza a coger tono en su nuevo club y, si no hay ningún nuevo contratiempo, para entonces debería estar consolidado en el once.

Pese al resultado y al dominio del PSG durante buena parte del partido, no fue el mejor encuentro de los galos. Líderes consolidados en la Ligue 1 son conscientes de que salvo debacle serán campeones, motivo por el que quizás dieran la sensación de jugar a medio gas. Aún así les da para golear y hacerlo sin Messi en el campo. Sin él sobre el verde durante buena parte del partido, fueron Di María y Mbappé los que llevaron el peso del ataque, mientras que los goles los pusieron Verratti, por partida doble, el español y Danilo.

Y es que las numerosas bajas por lesión y por la presencia de varios de sus futbolistas en la Copa de África no impidieron que Pochettino se diera el privilegio de prescindir de su gran estrella durante la primera hora de juego. El técnico salió con Keylor bajo palos, una defensa de cuatro formada por Kehrer, Ramos, Marquinhos y Mendes, un tridente en el centro con Paredes, Verratti y Danilo y una delantera en la que Mbappé y Di María acompañaban a Icardi.

Sergio Ramos disputaba su tercer partido como titular con el PSG, el segundo en la Ligue 1 tras debutar ante el Saint Etienne hace prácticamente dos meses, el 28 de noviembre. Tras una nueva lesión, su debut en Copa y su expulsión ante el Lorient, únicamente había vuelto a jugar menos de 20 minutos frente al Brest la pasada jornada. En esta ocasión, compartía dupla en el eje de la zaga con Marquinhos, con el que está llamado a formar una de las mejores parejas de centrales de Europa.

El partido comenzó con tímidos acercamientos del PSG, sobre todo en los pies de Mbappé, que era el que rompía y daba ritmo a los ataques de los parisinos. Unas llegadas a las que el Reims no dudaba en contestar, poniendo a prueba al propio Ramos y a Keylor Navas, que evitó el gol en dos ocasiones durante la primera mitad.

Hubo que esperar hasta un minuto antes del descanso para ver el primer gol de la noche en el Parque de los Príncipes. Verratti se aprovechó de un rechace, tras un remate fallido de Icardi, para llegar desde atrás y batir a Rajkovic. Y ya en la segunda parte quedaría aún más patente la buena afinación del líder de la Ligue 1.

Con el partido controlado, los de Pochettino seguían acechando la meta de un Reims al que la gasolina ya apenas le daba para acercarse al área de Keylor. Cada vez más agotados, iban replegándose ante un PSG cada vez más superior, que puso la puntilla en un córner.

Entonces llegó el momento Ramos. El defensa más goleador de las últimas décadas volvió a ser el más listo de la clase y se aprovechó de un rechace a un cabezazo sobre la línea para puntear el balón al fondo de la portería. Lo celebró sacando toda la rabia acumulada durante estos meses en París, en los que las lesiones le han impedido demostrar que es el mejor central de la historia.

Inmediatamente después, Messi hizo su entrada en escena, para aprovecharse aún más de un Reims que se había dado por vencido. Con la entrada del argentino comenzó la verdadera fiesta. El partido estaba ya más que roto y el argentino aprovechó para lucirse, aunque no llegó a marcar. Sí que lo hicieron Verratti –de nuevo y de rebote– y Danilo, cerrando una goleada que les lleva ya a aventajar al Niza, segundo, en 11 puntos en la clasificación.