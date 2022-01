Benzema: «Desgraciadamente nos tocó el PSG en la Champions»

Karim Benzema ha hablado en Francia acerca del emparejamiento de los octavos de final de la Champions League en el que el Real Madrid se tendrá que medir al todopoderoso PSG. El delantero del conjunto blanco dio sus impresiones sobre ese choque a falta de menos de un mes para que tenga lugar el encuentro de ida en el Parque de los Príncipes.

«Se acerca el partido, ¿si me excita? Es un partido de Champions», contestaba el futbolista francés del Real Madrid cuando era cuestionado por el duelo ante el cuadro que dirige Mauricio Pochettino. «Sabemos que los partidos de la Champions siempre son complicados. Me hubiera gustado más enfrentarme a otro equipo», añadió antes de lamentarse: «Desgraciadamente, nos tocó el PSG».

El encuentro de ida entre PSG y Real Madrid se disputará el próximo 15 de febrero en el Parque de los Príncipes y allí Karim Benzema se reencontrará con su compañero de selección Kylian Mbappé, con el que tiene una gran relación y con el que quiere jugar el curso que viene en el Santiago Bernabéu. «Es especial porque nos llevamos muy bien. Va a ser especial y, por supuesto, va a ser un gran partido», comentó sobre ese duelo con el atacante de Bondy.

Estas palabras son, simplemente, un extracto de la entrevista que publicará Telefoot este domingo por la mañana. Seguramente, en esa charla, Karim Benzema hablará sobre la actualidad madridista, sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid o por los últimos premios individuales en los que no ha sido premiado, como los The Best.