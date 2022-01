Modric, Alaba, Hazard y Bale le ‘dan’ el The Best a Benzema

Los votos de los capitanes de selecciones, seleccionadores y periodistas para el premio The Best se han hecho públicos y ya toda la información se ha centrado en ver quién votaba a quién. Revisando a los capitanes de combinados nacionales que juegan en el Real Madrid se encuentra un denominador común: todos apoyaron a Karim Benzema.

El delantero francés, que ha firmado un año extraordinario, estaba entre los finalistas para la votación en la que participaban los capitanes de las selecciones, los seleccionadores, un representante de medios de cada país y los aficionados. En la suma de todos los votos no logró entrar en el top3 -eran Lewandowski, Messi y Salah-, pero Karim Benzema recibió bastantes y sus compañeros de equipo no le abandonaron en esa lucha por ganar el The Best.

David Alaba, que votó representando a Austria, dio los cinco puntos a su ex compañero Robert Lewandowski, que acabó proclamándose como el mejor jugador del año en la gala The Best. Karim Benzema recibió tres unidades por parte del central austríaco, mientras que Jorginho se quedó con el restante.

Mirando hacia Croacia, Luka Modric, uno de los mejores socios de Benzema, no lo dudó y le dio los cinco puntos al ariete galo. Jorginho y Lewandowski se llevaron los tres y un punto restantes respectivamente. El centrocampista lleva años siendo compañero de Karim y le ha querido reconocer todo lo que ha hecho estas temporadas, especialmente esta última.

Eden Hazard, al igual que Luka Modric, le dio sus cinco puntos a Karim Benzema, con el que por culpa de las lesiones no ha logrado compenetrarse durante su etapa en el Real Madrid. El ex del Chelsea se los dio, incluso, por delante de las tres unidades que otorgó a su compatriota Kevin de Bruyne. El restante, para Jorginho.

En cuanto a Gareth Bale, el extremo galés del Real Madrid optó por darle sus cinco puntos a Robert Lewandowski, mientras que reservó las otras tres unidades para su compañero Karim Benzema. El punto que le quedaba por dar fue para Mohamed Salah.

Martin Ödegaard, que ya no pertenece al Real Madrid tras fichar por el Arsenal el verano pasado, también sorprendió dando sus cinco puntos al que fuera su compañero Karim Benzema. El noruego también valoró el trabajo del galo por delante de su compañero y crack Erling Haaland, que recibió tres unidades. Leo Messi se llevó el punto restante.