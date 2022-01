La consecución de la Supercopa de España ha sido celebrada por casi todo el Real Madrid. Casi porque no todos los jugadores lo celebraron con la misma intensidad tanto en el terreno de juego como especialmente después. De la amplia expedición blanca que viajó a Riad para la disputa del torneo, dos de ellos no dejaron constancia de su satisfacción por aumentar un trofeo a su palmarés en las redes sociales: Eden Hazard y Luka Jovic.

Hazard y Jovic han sido los dos únicos futbolistas de la plantilla madridista desplazada a Arabia Saudí para la disputa de la Supercopa de España que no han puesto ni una sola referencia en sus redes sociales de celebración del título cosechado por el equipo. Cabe destacar que el belga y el serbio no son los únicos que no mencionaron nada al respecto de la plantilla, Gareth Bale y Mariano Díaz no viajaron con el equipo pero tampoco tuvieron un gesto hacia sus compañeros o hacia el club en sus distintos perfiles públicos.

Hay algo en común que une a los cuatro futbolistas más allá de que no celebraron el título en sus redes y es su situación en el Real Madrid:ninguno está contando con el protagonismo deseado. Los dos primeros, Hazard y Jovic, sí estuvieron sobre el césped durante el acto de celebración junto al resto, aunque ninguno se mostró especialmente efusivo durante las fotos grupales mientras el ambiente era de fiesta, cánticos y muchos saltos, reflejo de la alegría.

Está siendo una temporada difícil para ambos futbolistas. En este torneo, pese a estar en ambos partidos en el banquillo, ninguno gozó de minutos ante el FC Barcelona ni el Athletic de Bilbao. Ante los culés, pese a la prórroga, Carlo Ancelotti solo realizó cuatro cambios dando entrada a Valverde –a la postre clave–, Lucas Vázquez –ante la lesión de Carvajal–, Rodrygo y Camavinga. Ante el Athletic hizo menos cambios aún, dando entrada sólo a Nacho, Valverde y Marcelo.

No hubo minutos para ninguno de los dos jugadores, aunque cabe destacar que el guión de ambos partidos tampoco exigía cambios ofensivos y sí perfiles más acordes a los que accedieron al campo. Esta temporada Hazard solo ha disputado 722 minutos repartidos en 16 partidos, en los que sólo fue titular en ocho. Sólo se ha perdido cuatro partidos por lesión o enfermedad; y ha sido suplente y ha visto el partido completo desde el banquillo en 10 ocasiones. De ahí su malestar. Jovic peor aún: ha jugado 321 minutos repartidos en 13 partidos –una única titularidad–.

Dos jugadores como Isco Alarcón y Jesús Vallejo, en situaciones similares a las de Jovic y Hazard, sí pusieron en redes imágenes celebrando el título logrado en la Supercopa de España por sus compañeros pese a no estar presentes en el terreno de juego. El caso del central destaca especialmente porque no es muy activo en sus redes. Sorprende también por otro lado que Jovic apoyara públicamente en redes a su compatriota Novak Djokovic por su lío en el Open de Australia y apostara por el silencio con el logro del Real Madrid.