La presidenta de la asociación de enanismo: «Que a Lamine Yamal le caiga la más firme condena»

Una pintada preside la escalera del barrio de Rocafonda. «Más Lamine Yamals y menos desahucios». Valga la frase como ejemplo del alcance que posee el jugador en todo su espectro. Tanto como cuando pisa el terreno de juego como cuando no anda sobre él. La magnitud de sus actos vive en un cenit constante, algo que se le debió olvidar durante la fiesta por su 18º cumpleaños. Lamine Yamal, jugador del Barcelona, celebró su mayoría de edad con una fiesta llena de excentricidades y polémicas.

La mayor de todas ellas fue la contratación de personas con enanismo con un único fin recreativo. Algo que está prohibido por ley y que han denunciado desde la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE). Su presidenta, Carolina Puente, detalla en conversación con OKDIARIO las medidas legales que estudian llevar a cabo y el sentir de un colectivo relegado al ostracismo y objeto de escarnio persistente.

«Recibimos lo que pasó con muchísima pena. Se trata de una figura muy mediática y sentimos una mezcla de preocupación y responsabilidad. Preocupación porque el alcance de su imagen y su influencia, especialmente en jóvenes, hacen que este tipo de mensajes y prácticas se multipliquen y se normalicen más. Y responsabilidad porque precisamente por el efecto mediático sabemos que es el momento de alzar la voz y de generar un debate público y serio y que le caiga la más firme condena, que ya le está cayendo socialmente», asegura Carolina.

La práctica ilegal de Lamine Yamal y el ultraje hacia el colectivo ha provocado que la ADEE tome acciones legales. «Obliga a la sociedad a reflexionar sobre el tipo de referentes y valores que queremos transmitir y la magnitud mediática lo hace más urgente. Por eso decidimos intervenir públicamente y reclamar respeto, responsabilidad y una mirada mucho más inclusiva. Hemos iniciado trámites para denunciar estos hechos ante las autoridades competentes, amparándonos también en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad», explica.

«Vamos a trasladar también lo sucedido a organismos de derechos humanos y a las administraciones públicas para que actúen y refuercen la vigilancia sobre este tipo de prácticas», añade. No obstante, Carolina Puente no extiende el foco al resto de futbolistas. «No podemos criminalizar ahora a los deportistas ni a los futbolistas. Me niego a pensarlo. Hay jugadores que han mostrado un compromiso brutal con nuestro, con las personas con enanismo. Pero lo que no se puede ser es esto que ha pasado», asegura.

Entre la opinión pública existen argumentos a favor de la contratación de personas con enanismo para fiestas privadas. Aunque Carolina pone el foco del debate más allá de la validación o no de esta práctica. «Queremos huir de ese debate y se nos vea como lo que somos, personas de verdad. Se tiene que empezar a hablar de nuestros problemas sociales, que son muchos en el día a día. Denunciamos que se utilice la diferencia física en pleno siglo XXI. Las oportunidades laborales para nuestro colectivo siguen siendo muy limitadas y nadie debería verse empujado a aceptar que le cosifiquen», sostiene.