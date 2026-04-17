Plexus Tech irrumpe en la industria del deporte con Plexus Sport tras adquirir Olocip

Plexus Tech ha anunciado el lanzamiento de Plexus Sport, su nueva división especializada en tecnología para la industria del deporte, tras adquirir una participación mayoritaria en Olocip, compañía de inteligencia artificial aplicada al deporte del holding deportivo Best 11 Group, fundada por Esteban Granero. La iniciativa tiene como objetivo impulsar la transformación del sector a través de los datos y la tecnología y marca el inicio de una nueva línea estratégica para el grupo.

Con Plexus Sport, la compañía amplía su actividad hacia un ámbito en el que la tecnología ya es clave para la competitividad, la gestión y la relación con las audiencias. La nueva división tiene vocación de dar servicio a todo el ecosistema del deporte, desde clubes y competiciones hasta estadios, marcas, patrocinadores, broadcasters, gestores de contenidos y derechos audiovisuales, así como aficionados e inversores también.

Plexus Tech trasladará a esta nueva vertical su experiencia en transformación digital, desarrollo de plataformas, gestión de operaciones y despliegue de soluciones complejas, con el objetivo de construir una propuesta integral capaz de responder a los retos deportivos, operativos, económicos y mediáticos de una industria cada vez más exigente y orientada a la generación de valor.

La adquisición mayoritaria de Olocip actúa como punto de partida de este nuevo proyecto. La compañía se incorporará como unidad especializada y mantendrá su marca dentro del ecosistema de Plexus Sport. Su integración permitirá sumar conocimiento específico en análisis de rendimiento, scouting y toma de decisiones mediante inteligencia artificial a la capacidad tecnológica, operativa y de escala del grupo, en una iniciativa concebida como plataforma de crecimiento que se irá reforzando con nuevas capacidades y compañías especializadas.

La entrada en el sector deportivo responde a la estrategia de Plexus Tech de impulsar nuevas verticales con alto potencial tecnológico, en un contexto en el que el deporte se apoya cada vez más en los datos y la digitalización. Con este movimiento, la compañía refuerza su crecimiento con una visión de largo plazo orientada a aplicar tecnología, soluciones escalables y capacidades que conectan rendimiento, gestión e innovación.

Plexus Sport aspira así a convertirse en un actor de referencia en la transformación tecnológica de la industria deportiva, apoyándose en la fortaleza del grupo y en la experiencia específica que aporta Olocip en inteligencia artificial aplicada al alto rendimiento.

Antonio Agrasar, fundador y CEO de Plexus Tech: «Con Plexus Sport damos un nuevo paso estratégico para llevar nuestra experiencia tecnológica global a una industria con un enorme potencial de transformación. La incorporación de Olocip nos permite sumar conocimiento, talento y capacidades diferenciales en inteligencia artificial aplicada al rendimiento y la toma de decisiones en un ámbito tan exigente como el deporte».

Esteban Granero, fundador y CEO de Olocip: «Olocip surge del conocimiento del deporte desde dentro. Formar parte de Plexus Sport nos permite mantener nuestra identidad y especialización en performance, y al mismo tiempo ampliar nuestro impacto dentro de un proyecto que entiende el deporte como una industria global».