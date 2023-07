Piqué revela su mayor secreto y a Clara Chía no le gustará un pelo

Shakira ha vuelto a dar que hablar tras lanzar su canción junto a Manuel Turizo, en la que vuelve a acordarse de un Gerard Piqué que no sale bien parado. El ex futbolista ha hecho oídos sordos esta vez y sigue centrado en su mayor protecto, la Kings League. Precisamente en uno de los directos de la liga, el catalán ha sorprendido a todos detallando cómo conquista a las mujeres.

Unas declaraciones del ex del Barcelona que dejarían claro cómo le robó el corazón a Clara Chía y cómo fueron sus primeras citas. Gerard Piqué explicaba a sus compañeros de Twitch que en una primera cita: «Obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es de ser ‘gentleman’».

Uno de sus compañeros de liga, Spursito, le respondía: «No, no, es que esto son estereotipos. No me gusta». Pero a Piqué no le afectó su opinión: «¿Cómo que esto es un estereotipo? Me cago en los estereotipos. Hay que ser elegante». Unas palabras que quizás no gustan demasiado a Clara Chía, porque puede pensar que la táctica que utilizó con ella es la que usa normalmente con las mujere para seducirlas.

Clara Chía y Gerard Piqué siguen muy felices juntos y así se mostraron de unidos en la boda del hermano del ex futbolista hace unos días. Mientras tanto, Shakira sigue con sus éxitos profesionales. La cantante colombiana no para de lanzar temazos a la vez que disfruta de la vida al otro lado del charco, concretamente en Miami. La de Barranquilla ya se ha acostumbrado a que la relacionen con varios famosos, entre ellos Lewis Hamilton o Tom Cruise, pero hasta la fecha continúa soltera y disfrutando de su nueva vida con sus hijos tras separarse de Piqué.