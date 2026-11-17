Pedro Delgado (Segovia, 15 de abril de 1960) es popularmente conocido como Perico Delgado y también por ser uno de los mejores ciclistas de la historia de España. Ganador de un Tour de Francia y dos Vueltas a España, el segoviano se ha reinventado como un clásico de las retransmisiones de este deporte en TVE y por ello sus reflexiones siempre son escuchadas y tenidas en cuenta. La última tiene que ver con la forma en la que viven los ciclistas después de la retirada. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de Perico Delgado.

Perico Delgado es uno de los ciclistas más importantes de la historia de España y también uno de los comentaristas más carismáticos de la televisión. Después de ganar un Tour de Francia y dos Vueltas a España en una carrera de vino y rosas en la que cosechó 25 victorias, el ciclista segoviano acumula años colándose en millones de hogares españoles con su peculiar forma de contar en TVE las principales grandes vueltas del calendario ciclista.

Antes que un Miguel Induráin en España hubo un Perico. En 1988, el ciclista del equipo Reynolds (el antiguo Banesto) se convirtió en el tercer español de la historia en ganar un Tour de Francia y hubieran sido dos si no hubiera llegado con más de dos minutos de retraso a la primera etapa de la edición de 1989, que era una contrarreloj en Luxemburgo. Antes de ceder el liderato del equipo al mejor ciclista de España y uno de la historia, también ganó dos ediciones de la Vuelta a España en 1985 y 1989.

Perico Delgado cuenta cómo viven los ciclistas profesionales

Perico Delgado ha hablado en muchas ocasiones del ciclismo y la economía dejando claro que muchos tienen que reinventarse una vez se retiran porque no es uno de los deportes mejor pagados del mundo.

«Mi padre siempre me decía que tenía que estudiar, que del ciclismo no iba a vivir. Compatibilizaba los estudios con el deporte, y sobre todo con el ciclismo. Decidí que, una vez superase el servicio militar, ya pensaría qué hacer, si entrenar para ser un ciclista profesional o bien estudiar una carrera universitaria», afirmó en su día en una entrevista concedida en La Razón.

«Con 22 años, decidí estudiar enfermería, que es algo que siempre me interesó, pero al mismo tiempo ya era ciclista profesional, pero fue un error, porque era imposible compatibilizarlo. Así que decidí dedicarme de lleno al ciclismo, y resultó que al final todo me fue bien», comenzó en una charla en el citado medio.

«Si ganas el Tour de Francia, sí, tanto antes como ahora. Esto es ley de vida: si eres número uno, ganas mucho dinero. La vida se dispara, así que imagínate cómo sería vivir ahora con el sueldo que yo tenía», contó en su día sobre sus ganancias en una entrevista concedida en su día a El Confidencial. En esta intervención también habló de la otra cara del ciclismo y es la de los deportistas con menos éxito que tienen que buscar otra profesión una vez cuelgan la bicicleta. «En ciclismo, la élite vive bien, aunque infinitamente peor que en otros deportes como fútbol o baloncesto. La clase media ahorra, pero tiene que reinventarse cuando tiene 35 años», opinó.