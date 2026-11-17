Carlos Alcaraz no tiene dudas a la hora de elegir al mejor tenista de todos los tiempos. El murciano, que a sus 23 años es uno de los grandes referentes del circuito profesional, sorprendió hace un tiempo con unas declaraciones en las que sitúa a Novak Djokovic por delante de Rafa Nadal en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia, que también tiene a Federer de por medio. Una opinión que puede llamar la atención por la admiración que siempre ha mostrado hacia el balear, uno de sus grandes ídolos durante la infancia.

El tenista español fue preguntado por ello durante los actos previos a la Laver Cup celebrada en Londres. Allí tuvo que responder a una de las preguntas más habituales en el mundo del tenis, quién el mejor de todos los tiempos. Aunque reconoció que Rafa Nadal fue una figura fundamental durante sus primeros años como aficionado a este deporte, no tuvo problemas en decantarse por el serbio cuando se trata de valorar los números.

«Para mí Nadal era un referente cuando era niño, alguien a quien aspiraba a ser. Pero en términos de números, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo, no una, sino dos veces», explicó el murciano. Una respuesta con la que reconoce la enorme trayectoria del serbio y su capacidad para conquistar prácticamente todos los grandes títulos que existen en el tenis profesional.

La sinceridad de Carlos Alcaraz

Los registros de Djokovic hablan por sí solos. El tenista balcánico cuenta con 24 títulos de Grand Slam, una cifra que le sitúa por delante de Rafael Nadal, con 22, y Roger Federer, que conquistó 20 durante su carrera. Además, Djokovic ha conseguido mantenerse durante 428 semanas en lo más alto del ranking mundial, otro récord más. El serbio también ha conseguido completar el Career Golden Masters, al ganar al menos una vez los nueve torneos de categoría Masters 1000. En su caso lo ha conseguido en dos ocasiones, algo que refuerza precisamente el argumento utilizado por Alcaraz. Su palmarés incluye también una medalla de oro olímpica, conquistada en París 2024 después de imponerse precisamente a Carlos Alcaraz en la final.

Las palabras del español no significan que tenga menos admiración por Nadal. El balear fue uno de sus grandes referentes desde que comenzó a jugar al tenis y siempre ha reconocido la influencia que tuvo en su desarrollo como deportista. De hecho, ambos llegaron a compartir pista formando pareja de dobles durante los Juegos Olímpicos de París 2024, una experiencia especialmente significativa para el murciano.

Por otro lado, Alcaraz también habla sobre su relación con Jannik Sinner y la rivalidad que ambos mantienen en el circuito. El español reconoce que echa de menos competir contra el italiano y destacó que sus enfrentamientos le ayudan a mejorar constantemente. «Me impulsa a ser un mejor jugador», explicó sobre un rival que se ha convertido en su principal referencia competitiva.

Carlos Alcaraz se moja en uno de los debates más importantes de la historia del tenis, pero también deja claro que una cosa es la admiración personal y otra los números. Nadal fue su ídolo de infancia, Federer también marcó una época y Djokovic es a su juicio el que presenta el currículum más impresionante.