Endesa ha inaugurado una nueva sala de estudios como parte del proyecto Basket Girlz. Tras las aperturas de Vic y Granada, en esta ocasión lo ha hecho en colaboración con el Club Baloncesto Zaragoza y tiene un fin muy concreto: facilitar que las jóvenes jugadoras puedan compaginar su formación académica con la práctica deportiva. Esta sala, en concreto, está situada en el Centro Deportivo Municipal Mudéjar de la capital aragonesa y es la tercera impulsada por la compañía en el marco de Basket Girlz, una iniciativa que busca identificar y combatir las causas que llevan a muchas chicas a abandonar el baloncesto durante la adolescencia.

Rosa Nogales, portavoz de Endesa, explica que, con esta acción, enmarcada dentro de los patrocinios con propósito de la compañía, quieren «llegar a la sociedad, escucharla y también promover proyectos que impacten en ella de forma positiva».

Relata, además, que Basket Girlz nace en 2021 tras un informe elaborado por la psicóloga deportiva Mar Rovira, un documento que analizó diferentes aspectos, entre ellos, conocer las razones por las cuales las chicas abandonan el deporte en la adolescencia. Se detectaron diferentes causas, aunque las más relevantes fueron la falta de referentes profesionales, la presión familiar y también la gestión del tiempo para compatibilizar el entrenamiento con los estudios. El proyecto nació además con la colaboración de la Federación Española de Baloncesto y del Consejo Superior de Deportes.

Una herramienta para seguir creciendo también fuera de la pista

Por ello, y con el fin de paliar y aliviar ese problema de tiempo, Endesa ha puesto en marcha la instalación de salas de estudios en los pabellones y espacios de entrenamiento, con el fin de que las chicas puedan jugar al baloncesto y estudiar de una forma más holgada, y no piensen en abandonar su pasión por este deporte.

«Es un espacio donde pueden estudiar al llegar del colegio y el instituto, durante los intermedios o mientras esperan a que sus padres vengan a recogerlas. Con estas salas esperamos poner nuestro grano de arena y poder ayudar a las jugadoras a que no renuncien a jugar al baloncesto. Queremos ser una herramienta útil para muchas jugadoras durante los próximos años y que crezcan fuera de la pista», señala Nogales.

El presidente del Club Baloncesto Zaragoza, José Luis Rubio, por su parte, pone en valor la importancia de estas salas para las chicas y para el futuro del baloncesto en la ciudad. «Sabemos de primera mano el esfuerzo que supone compaginar entrenamientos, competiciones y estudios, por lo que esta sala será una herramienta muy valiosa. Queremos que sea un lugar donde las chicas puedan estudiar, prepararse y seguir creciendo también fuera de la pista», aclara.

En relación con este último aspecto, Javier, entrenador del Club Baloncesto Zaragoza desde hace años, confirma que compaginar los estudios con los entrenamientos supone una dificultad real, especialmente cuando aumenta la exigencia académica. «El cambio de Primaria a Secundaria se nota mucho; es un salto importante. Para ellas, el baloncesto es una pasión, pero también una herramienta que les ayuda a organizarse y a adquirir hábitos y métodos de trabajo. Por eso, contar con una sala de estudios en el pabellón es una iniciativa innovadora y muy constructiva que les permite estudiar y entrenar en un mismo espacio y, al mismo tiempo, reforzar esa forma tan especial que tienen de hacer equipo. Son una piña, y eso se refleja tanto dentro como fuera de la pista», relata.

Y añade: «Son grupos de chicas que están encantadas de entrenar aquí en la cantera del Zaragoza y llenas de compromiso. Aquí les enseñamos técnicas deportivas, que para eso estamos aquí, y también herramientas para que aprendan, disfruten, se diviertan y quieran seguir jugando y entrenando».

El caso de Inés: una junior del CB Zaragoza que quiere ser médico

Una de estas chicas es Inés, una junior de primer año del CB Zaragoza que quiere estudiar Medicina y que, confiesa, se planteó dejar de jugar al baloncesto por miedo a no llegar a todo. «Me preocupaba no tener suficientes horas para estudiar. No quería dejar de jugar, pero creía que quizá no podría combinarlo todo estando en Bachillerato. Sin embargo, el tener la opción de poder aprovechar en el pabellón los huecos que tengo entre unas actividades y otras, hace que lo vea de otra manera», explica la joven.

«Juego desde los seis años y es un espacio de confort para mí. Me siento bien y el baloncesto tiene un gran papel en mi vida y en la de mi familia, todos practicamos baloncesto, así que entrenar cada día es una forma de vida para mí que quiero mantener, si puedo, también cuando trabaje. Hay que estudiar y trabajar, esforzarte; pero también creo que debemos relajar la mente, y para mí el deporte es diversión y desconexión», añade.

Inés, además, también compagina las sesiones en pista y de preparación física con su formación para obtener el título de entrenadora. Como el resto de sus compañeras de equipo, colabora como voluntaria con el club: hace mesas en partidos, ayuda cuando el equipo de 2ª FEB juega en casa y pita encuentros amistosos. Todo ello mientras intenta reservar cada día las horas necesarias para estudiar.

«Ahora estoy durmiendo poco y estudiando mucho. Para hacer Medicina necesito muy buena nota y estoy organizándome mejor. En esto me ayudará esta sala, pierdo mucho tiempo en los desplazamientos a casa y eso ahora lo voy a evitar porque me puedo quedar aquí a estudiar y estar activa. Es una forma de ser mucho más eficaz con el tiempo y de estudiar en un sitio cómodo en las horas muertas», apunta.

La sala de estudios de Endesa no le evitará el esfuerzo ni hará menos exigente el camino hacia la carrera de Medicina, que es uno de sus objetivos profesionales; pero sí que puede ayudarle a no tener que renunciar a algo que también forma parte importante de su vida. «Estoy muy contenta de no haberlo dejado porque además estoy aquí con mis amigas jugando y estoy muy cómoda», termina Inés.

Un firme compromiso con el baloncesto

Con esta tercera apertura, Endesa reafirma su compromiso con el baloncesto femenino y con el desarrollo integral de las jóvenes deportistas. A través del programa Basket Girlz, Endesa, en colaboración con la Federación Española de Baloncesto, espera combatir el abandono prematuro del baloncesto femenino, especialmente durante la adolescencia, una etapa clave para la continuidad deportiva de las chicas.

La primera sala se abrió en Vic, Cataluña, en 2024; la segunda en Granada un año más tarde, y la última en Zaragoza. Nogales afirma que la respuesta de las familias es «muy positiva».

«Incluso algunos padres nos comentan que los hermanos de las jugadoras también utilizan estos espacios para hacer deberes o estudiar mientras esperan a que terminen los entrenamientos. De alguna forma, son una herramienta de conciliación para las chicas y también para sus familias, las cuales también se están beneficiando», asegura. «De hecho, cada día son más los clubes y los territorios que nos demandan la implantación de estas salas de estudio», concluye Nogales.

Vídeo: María Dávila y Alicia Cañizares