Agustín Tapia, número uno del mundo y una de las figuras más reconocibles del pádel actual, compite con una pala muy concreta: la Nox AT10 Genius 18K, un modelo de forma lágrima fabricado en carbono 18K aluminizado que combina control y potencia. Y justo ahora, con el arranque de las segundas rebajas de Pādel Nuestro, que llegan hasta un 75% en todo el catálogo, varias versiones de esa misma pala ya están más baratas.

La Nox AT10 Genius 18K Alum 2025, una de las versiones más recientes con las que ha competido Tapia, es una de las que más ha bajado de precio. La AT10 Genius 12K 2025, otra de las variantes de la misma gama, también aparece rebajada. Y la AT10 Genius 12K Alum Xtrem 2026, la edición más actual, se puede encontrar ahora con un descuento notable sobre su precio original.

Por qué juega Tapia con esta pala

La Nox AT10 Genius 18K está construida con un núcleo multicapa MLD Black EVA y caras de carbono aluminizado, una combinación pensada para ofrecer un tacto firme sin perder confort. Su balance medio y su peso, entre 360 y 375 gramos, la convierten en una pala polivalente: permite defender con seguridad desde el fondo de pista y sumar potencia en los golpes de ataque, algo que encaja con el estilo de juego de Tapia, capaz de alternar entre la construcción de puntos y el remate definitivo.

El sistema Weight Balance, que incorpora la última versión de la pala, permite además ajustar el peso y el balance con contrapesos intercambiables, algo que hasta hace poco solo se veía en palas de gama muy alta y que ahora está al alcance de cualquier jugador amateur que quiera personalizar su material.

Tapia no es el único referente del circuito cuya pala está ahora más barata. Coincidiendo con las segundas rebajas, otros modelos usados por jugadores de primer nivel también aparecen con descuento en Pādel Nuestro:

Arturo Coello , número uno del ranking junto a Tapia, juega con la Head Coello Pro , un modelo de perfil diamante y balance alto pensado para el juego ofensivo: todas las palas Head Coello en rebajas .

, número uno del ranking junto a Tapia, juega con la , un modelo de perfil diamante y balance alto pensado para el juego ofensivo: todas las . Ale Galán compite con la Adidas Metalbone , una de las palas más laureadas de los últimos años: todas las palas Adidas Metalbone en rebajas.

compite con la , una de las palas más laureadas de los últimos años: todas las palas Adidas Metalbone en rebajas. Fede Chingotto utiliza la Bullpadel Neuron, un modelo híbrido orientado al control: todas las palas Bullpadel Neuron en rebajas.

Todas estas palas pueden consultarse, junto al resto de modelos en rebajas, en la web de Pādel Nuestro, donde los descuentos de esta segunda tanda de rebajas de verano llegan hasta el 75% en distintas categorías del catálogo, desde palas hasta zapatillas, ropa técnica y accesorios.

Zapatillas, paleteros y accesorios también rebajados

Las segundas rebajas no se quedan solo en palas. También hay descuentos en zapatillas de marcas como Asics, Adidas o Babolat, pensadas para las exigencias de la pista rápida y las altas temperaturas del verano; en paleteros y mochilas de marcas como Bullpadel, Head o Nox, para transportar el equipo con comodidad; y en accesorios como grips, protectores o muñequeras de las principales firmas del sector: todas las categorías en rebajas.

Pādel Nuestro se ha consolidado en los últimos años como una de las tiendas de pádel online de referencia en España, con un catálogo que reúne las principales marcas del mercado y las palas oficiales de gran parte de los jugadores del circuito profesional. Para quienes buscan renovar su equipo completo, las segundas rebajas son un buen momento para hacerlo con las mejores condiciones del año.

Para quienes sigan de cerca el circuito profesional, hacerse con el mismo modelo de pala que utilizan los jugadores más determinantes del momento, aprovechando además el descuento, es una combinación que no siempre coincide en el calendario.