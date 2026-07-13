Miguel Indurain: “Yo pensaba dedicarme al campo, teníamos un taller para arreglar la maquinaria y en casa éramos agricultores»

Miguel Indurain, uno de los mitos más grandes de la historia del deporte español, estuvo muy cerca de llevar una vida completamente alejada de los focos, los podios y las dos ruedas. En una de sus declaraciones más íntimas, el cinco veces campeón del Tour de Francia echa la vista atrás para recordar sus orígenes en el campo navarro, revelando que lo normal hubiera sido que su vida hubiera estado ligada a la agricultura y no al ciclismo.

«En casa nos dedicábamos a la agricultura, teníamos un taller para arreglar maquinaria y yo pensaba dedicarme al campo», confesaba el ex ciclista, dejando claro que el deporte profesional no siempre estuvo en sus planes de futuro. Y es que antes de coronarse como campeón en la década de los 90, la rutina diaria de un joven Indurain estaba marcada por el trabajo agrícola y los negocios familiares en su Villava natal. En su casa, el día a día giraba en torno a las cosechas y al mantenimiento de los tractores y herramientas de labranza en el taller propio de la familia. Un entorno humilde y de esfuerzo diario que sin saberlo esculpiría la disciplina y la resistencia física que más tarde lo convertirían en una leyenda del ciclismo.

Para el navarro, seguir los pasos de sus padres y dedicarse plenamente a la agricultura era el paso natural de su vida. Sin embargo, la aparición de la bicicleta en su juventud cambió por completo el rumbo de su historia. En cualquier caso, a pesar de haber alcanzado el éxito absoluto y de ser considerado un gigante del ciclismo mundial, Miguel Indurain nunca ha perdido esa esencia de pueblo y los valores que aprendió en el campo, esas raíces que nunca olvida y que tanto le aportaron para formarse como persona y deportista.

El punto de inflexión de Miguel Indurain

Todo cambió cuando empezó en el ciclismo de manera más profesional y seria. «Le fichamos en 1983, su primer año de amateur, y ganó el campeonato de España. ¡Nunca he disfrutado tanto! Estuvo en todas las escapadas», cuenta Eusebio Unzue, manager general del equipo ciclista profesional Movistar Team: «Su progresión era espectacular las semanas en que, por vacaciones o fin de exámenes, se centraba en los entrenamientos».

Lo vieron tan claro que con 20 años Indurain ya estaba en la élite del ciclismo, pero nunca cambió su personalidad. «Miguel era como es ahora: afable, serio, seguro, tranquilo, recto. Cuando no era nadie, un amateur del montón, era igual que después de ganar cinco Tours», cuenta Iñaki Gastón. «A mí me gustaba la profesión. Dura, es una profesión dura, peligrosa, pero a mí me gustaba competir, me gustaba hacer bici. Y lo asumía. Fue una época intensa. Mucho jaleo, mucho viaje, pero hacía lo que me gustaba. Tengo bonitos recuerdos de esos años», explicaba el propio Indurain en La Razón.

«Empecé con 19 años. El primer año hice Vuelta, Tour y Tour del Porvenir. Y más carreras. Y los últimos años hacía casi 38.000 kilómetros. 35, 38. No tuve ninguna lesión, no tuve ningún año de esos que te rompes la clavícula, te paras unos meses, te recuperas. Yo todos los años estaba ahí y al final eso quema. Diez años bien hechos en cualquier deporte profesional te queman, tanto mental como físicamente», añade.

Una vez retirado, nunca ha dejado de coger su bicicleta: «Yo siempre he seguido. Esa misma semana ya andaría en bici. Si hace un día espléndido, igual salgo. Es bonito. Pero yo todos los años hago muchos kilómetros. Unos años más porque tengo algún compromiso, otros años menos. Pero no acabé de dejar la bici. Hay gente que ha dejado la bici y no ha vuelto a montar. Yo siempre he hecho bici».