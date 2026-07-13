Los campeones de Japón 2006 celebran 20 años después: «Ha sido el mejor equipo en el que he estado»

La Federación Española de Baloncesto organizó en la mañana de este lunes un acto para rendir homenaje al primer Mundial conseguido por España en Saitama hace justo 20 años. Un aniversario especial del que formaron parte los 12 integrantes de aquel mítico equipo dirigido por Pepu Hernández, quien, por supuesto, también estuvo presente en el auditorio del Meliá Castilla.

Con el recuerdo de la inolvidable victoria contra Grecia en la final, los artífices de una de las mayores gestas de la historia del deporte de nuestro país celebran dos décadas después. «Tú estás aquí para calentar a Pau, decía Marc, el menor de los Gasol, que fue el primer jugador en tomar la palabra ante el público y el amplio grupo de periodistas que nos dimos cita en Madrid.

«Fue un antes y un después para mi carrera», cerró el ganador del anillo de la NBA con Toronto en 2019. «No quiero decir que arrasamos, pero sí que hicimos un gran Mundial. Teníamos un equipo sólido y comprometido con los roles. Nos juntamos un grupo de amigos, pero todo teníamos que nuestro rol era diferente al de nuestros clubes. Todo el mundo se sentía importante», describía Álex Mumbrú, actual seleccionador de Alemania y nuevo entrenador de la Virtus Bolonia.

«Para mí fue complicado. Jugamos en Singapur un torneo amistoso y en el partido contra Argentina estaba en buen nivel de forma y una falta de un jugador argentino me genera una lesión de cuello», bromeaba Felipe Reyes, refiriéndose a Scola, mítico pívot sudamericano. «Jugué con bastantes molestias. Tuve que descansar para recuperarme y regresé en los cruces. Orgulloso de aportar mi granito de arena para ser campeones del mundo», añadió la leyenda del Real Madrid.

Recuerdos de Argentina y Grecia

Rudy Fernández habló de su química con Sergio Rodríguez y sus alley oops: «Siempre tenía un ojo puesto en esa situación. Me acompañaron durante toda mi carrera». «Ha sido el mejor equipo en el que he estado en mi vida», aseguró el canario por su parte. «Tratamos de meter energía a los partidos. No sabía muy bien donde estaba y eso me permitía arriesgar haciendo cosas que ni yo mismo pensaba», comentó el mítico base.

«Gracias a Dios fue la primera de muchas (medallas). He tenido la suerte de jugar muchas veces con la selección española. Cada verano quería representar esta camiseta. En estos últimos años, como capitán, todo lo que aprendí intenté que no quedara en el olvido», expresó Rudy.

«Ya iba con molestias en el pie al campeonato. Aguanté todo lo que pude y antes de la final el hueso cedió», recordó Pau Gasol, que se lesionó en la semifinal contra Argentina. «Para mí fue un golpe. El equipo lo sintió. Había emoción en el vestuario. Estaban tocados. Fueron capaces de reaccionar muy rápido y lo convirtieron en una oportunidad», explicó el legendario pívot español. «Fue el partido que más disfruté y eso que no lo jugué», zanjó.