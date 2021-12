Al Atlético se le amontonan las malas noticias en este final de año. El equipo llega en cuadro al partido del sábado en Sevilla, que no puede perder si no quiere distanciarse ocho puntos de los andaluces, que se consolidarían en la segunda posición y comprometerían la presencia rojiblanca en la Champions 22-23, un objetivo fundamental a nivel económico y deportivo. Simeone arrastra las bajas seguras de Vrsaljko, Savic y Griezmann, mientras que Koke y Oblak están entre algodones. El uruguayo Giménez es el único que puede recuperarse a tiempo.

No se concibe un Atlético de Madrid sin Oblak en la portería y todo hace indicar que el esloveno llegará a tiempo, pero ha sufrido un proceso gripal que le ha alejado de la rutina del grupo. Si no pudiera jugar sería el turno del francés Benjamin Lecomte, que aún no ha debutado, y que sería el que se situaría bajo los palos del Sánchez Pizjuán, aunque en el club se cree que salvo complicación Oblak estará disponible.

En cuanto a Koke, sufrió un proceso gastrointestinal que también le apartó de los entrenamientos, pero el capitán ha ido mejorando a medida que avanzaba la semana y parece que también estará en disposición de jugar en Sevilla. El internacional, que disputará en Sevilla su partido 522 con la camiseta rojiblanca, a sólo 28 de distancia de Adelardo, quedó muy señalado tras su mal partido en el Bernabéu y con toda seguridad tratará de quitarse la espina.

Por lo visto en los entrenamientos Simeone parece decidido a dar un golpe de timón al equipo y recuperar el esqueleto que le dio el título de Liga la pasada temporada. Así, se vio en el equipo titular a la dupla formada en ataque por Correa y Luis Suárez, la misma que jugó -y marcó- en el decisivo partido de Valladolid del curso anterior, y que podría ser la que apareciera de inicio en el Sánchez Pizjuán. Otra posible novedad sería la presencia de Lodi en el lateral izquierdo, aunque eso dependerá de la recuperación o no de Giménez, pero en cualquier caso será difícil ver de nuevo a Kondogbia como central.

Oblak, Llorente, Felipe, Giménez, Hermoso, Koke, De Paul, Lemar, Carrasco, Correa y Luis Suárez. Éste es el once que tiene en mente Simeone, aunque depende de varios factores y hasta última hora no se sabrá. Eso sí, llama la atención la nueva suplencia del portugués Joao Félix, que ni siquiera teniendo en cuenta la lesión de Griezmann es capaz de hacerse un hueco en el equipo titular.